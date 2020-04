Κόσμος

Κορονοϊός: συνεχίζεται η μείωση του ρυθμού μετάδοσης του ιού στην Ιταλία

Παρά τα όποια ενθαρρυντικά στοιχεία, ακόμη 415 άνθρωποι προστέθηκαν στη μακάβρια λίστα των θυμάτων.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 195.351. Οι νεκροί έφτασαν τους 26.384 Παράλληλα, 63.120 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 192.994 και είχαν χάσει την ζωή τους 25.969 άνθρωποι ενώ 60.498 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 415 άνθρωποι και καταγράφηκαν 2.357 νέα κρούσματα. 2.622 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

2.102 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 21.533 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 82.212 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο μειώνεται αισθητά (664 λιγότερα κρούσματα) ενώ, παράλληλα, έχασαν την ζωή τους 5 λιγότεροι άνθρωποι. Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για εικοστή δεύτερη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Σήμερα, για πρώτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες, μειώνεται ελαφρά και ο αριθμός των ασθενών σε κατ΄οίκον περιορισμό. Ο συνολικός αριθμός των ιαθέντων περιορίζεται κατά 300 ανθρώπους σε σχέση με το προηγούμενο εικοσιτετράωρο.

Παράλληλα, οι ιταλικές αρχές έκαναν γνωστό ότι από τις 4 Μαΐου θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται ιολογικά τεστ, τα οποία, στην πρώτη φάση θα γίνουν, δωρεάν, σε δείγμα εκατόν πενήντα χιλιάδων πολιτών. Μέχρι αυτή την στιγμή, τέλος, έχουν διατεθεί εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια προστατευτικές μάσκες και οι περιφέρειες της χώρας έχουν άλλα σαράντα επτά εκατομμύρια μάσκες στις αποθήκες τους.