Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 20000 οι νεκροί στη Βρετανία

Στην καταμέτρηση δεν λαμβάνονται υπόψη οι θάνατοι σε οίκους ευγηρίας όπου εκτιμάται ότι έχουν πεθάνει πολλές χιλιάδες άνθρωποι.

«Μια πολύ θλιβερή ημέρα» για τη Βρετανία χαρακτήρισε τη σημερινή ο Στίβεν Πόουις, ο ιατρικός διευθυντής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), καθώς οι θάνατοι ξεπέρασαν το ψυχολογικό όριο των 20.000.

«Είναι μια πολύ θλιβερή ημέρα για το έθνος. Είκοσι χιλιάδες θάνατοι είναι σαφώς 20.000 περισσότεροι απ’ ό,τι θα έπρεπε», είπε ο Πόουις σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Τον περασμένο μήνα ο ιατρικός διευθυντής του NHS είχε δηλώσει ότι η Βρετανία «θα τα είχε πάει καλά» αν ξεπερνούσε την κρίση του νέου κορονοϊού με λιγότερους από 20.000 θανάτους.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ επανέλαβε την έκκληση της κυβέρνησης προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να συνεχίσουν να τηρούν τους κανόνες, αφού η χώρα δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο ακόμη.

«Οι οδηγίες μας παραμένουν σαφείς, ο κόσμος πρέπει να μείνει στο σπίτι, να προστατεύσουμε το NHS και να σώσουμε ζωές», είπε. «Ξέρουμε ότι οι άνθρωποι είναι καταβεβλημένοι, αλλά δεν έχουμε διαφύγει τον κίνδυνο. Είναι επιτακτικό να συνεχίσουμε να τηρούμε τους κανόνες», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, οι νεκροί φτάνουν πλέον τους 20.319, καθώς το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκαν άλλοι 813. Ο αριθμός αυτός ωστόσο δεν καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της πανδημίας επειδή, όπως τονίζει το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το ένα τρίτο των 711 νέων θανάτων που αναφέρθηκαν στην Αγγλία, χρονολογούνται εδώ και πάνω από μία εβδομάδα.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε στα 148.377 (+4.913).

Τα μέτρα που έχει λάβει η βρετανική κυβέρνηση παρατάθηκαν τουλάχιστον μέχρι τις 7 Μαΐου. Καθώς η χώρα αναμένει την επιστροφή του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αναρρώνει αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στις 12 Απριλίου, και τη στιγμή που ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να αίρουν σταδιακά τα μέτρα, εντείνεται η πίεση στην κυβέρνηση να παρουσιάσει τη στρατηγική της στο θέμα αυτό. Την Παρασκευή, ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ προειδοποίησε πάντως ότι είναι ακόμη «πολύ νωρίς» για να χαλαρώσουν τα μέτρα.