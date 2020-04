Υγεία - Περιβάλλον

Κλινική “Ταξιάρχαι”: Το χρονικό αντίδρασης από τον ΕΟΔΥ

Στα 38 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τρεις θάνατοι από τον κορονοϊό...

Ο έλεγχος σε 284 νοσηλευόμενους και εργαζόμενους στην κλινική “Ταξιάρχαι “στο Περιστέρι κατέδειξε 31 επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα από τον κορονοϊό, όπως ενημερώνουν πηγές του ΕΟΔΥ, ενώ μαζί με τις διαγνώσεις άλλων 7 ατόμων που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες μονάδες υγείας ανεβάζουν το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στη συγκεκριμένη δομή σε 38.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν αποβιώσει τρεις ασθενείς. Οι δύο ως νοσηλευόμενοι σε δημόσια νοσοκομεία και ένας την Πέμπτη το πρωί αιφνιδίως, ο οποίος ήταν ασυμπτωματικός κατά τη δειγματοληψία στην κλινική, αλλά θετικός στον ιό.

Από τον έλεγχο που έχει γίνει μέχρι σήμερα από τον ΕΟΔΥ έχει προκύψει ότι θετικοί στον ιό είναι 16 άτομα από το προσωπικό της κλινικής (μόνιμο και αποκλειστικές), ενώ τα υπόλοιπα 15 αφορούν σε ασθενείς

Επίσης υπήρξαν 6 ασθενείς που η διάγνωσή τους έγινε σε μονάδες υγείας αλλά και ενός νοσηλευτή, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων σε 38.

Πέραν των παραπάνω ο ΕΟΔΥ ενημέρωσε για το χρονικό της αντίδρασης του από τις 21 Απριλίου, οπότε και ενημερώθηκε για πιθανό κρούσμα, αλλά και για μέτρα που έλαβε προκειμένου να ελέγξει, ασθενείς και εργαζόμενους στην κλινική, να μεταφέρει νοσούντες, να υποδείξει το πρωτόκολλο και να ενισχύσει με μέτρα προστασίας το νοσηλευτικό προσωπικό.

Αναλυτικότερα:

Στις 21.4.2020 το μεσημέρι (16:00) ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ότι από την κλινική Ταξιάρχες ότι έχουν επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, αιμοκαθαιρόμενο ασθενή ο οποίος κατόπιν διακομιδής του διεγνώσθη στο ΓΝ Θριάσιο. Η κλινική έλαβε οδηγίες να εφαρμόσει τα πρωτόκολλα που έχει εκδώσει ο ΕΟΔΥ.

Το ίδιο βράδυ, υπήρξε επικοινωνία εκ νέου από την κλινική με τον ΕΟΔΥ για νοσηλευόμενο ασθενή με συμπτώματα, συμβατά για COVID-19 από 24ωρου και με θετική δοκιμασία άμεσης ανίχνευσης αντισωμάτων. Οι γιατροί του ΕΟΔΥ έδωσαν οδηγία να διακομισθεί ο ασθενής άμεσα σε εφημερεύον νοσοκομείο με όλες τις προφυλάξεις, κατόπιν ενημέρωσης και του ΕΚΑΒ, ως COVID-19 θετικός, παρά το γεγονός ότι η άμεση διαγνωστική δοκιμασία που εφαρμόστηκε δεν έχει υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία.

Ακολούθησε επικοινωνία του ΕΟΔΥ με την κλινική και οργανώθηκε ο επιτόπιος έλεγχος εργαζομένων και προσωπικού από ειδικά κλιμάκια του ΕΟΔΥ. Η ώρα που ορίστηκε να γίνει η δειγματοληψία την επομένη στις 22.4.2020 ήταν στην αλλαγή της δεύτερης προς τρίτης βάρδιας αιμοκάθαρσης (14:00), για να είναι εφικτός ο έλεγχος όσο το δυνατό περισσότερων ασθενών, διότι η άμεση μεταφορά των συγκεκριμένων ασθενών στον χώρο δειγματοληψίας μόνο για το συγκεκριμένο λόγο δεν ήταν εφικτή.

Στις 22.4.2020, τρία κλιμάκια του ΕΟΔΥ έφθασαν στην κλινική και ελήφθησαν δείγματα από όλο το μόνιμο προσωπικό, πλην ενός ιατρού που απουσίαζε, και όλων των ασθενών που βρίσκονταν τόσο στις μονάδες αιμοκάθαρσης, όσο και στους ορόφους νοσηλείας. Εκείνη την ημέρα υπήρξε και ενημέρωση για νοσηλευτή που εργαζόταν στους ορόφους της κλινικής και είχε διαγνωστεί στο ΓΝΑ. Αλεξάνδρα ως θετικός για COVID-19 και ο οποίος είχε τεθεί σε κατ? οίκον περιορισμό βάσει του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ.

Οι οδηγίες που δόθηκαν από την πρώτη στιγμή ήταν η πλήρης αναστολή της λειτουργίας της κλινικής εκτός των δύο μονάδων του τεχνητού νεφρού, συμπεριλαμβανομένων νέων εισαγωγών και χειρουργικών επεμβάσεων και η πλήρης απαγόρευση του επισκεπτηρίου.

Πραγματοποιήθηκε η διακομιδή όλων των συμπτωματικών ασθενών σε εφημερεύοντα νοσοκομεία με πλήρεις προφυλάξεις ως να ήταν θετικοί, η απομόνωση σε μονόκλινους θαλάμους όλων των υπόλοιπων ασθενών που νοσηλεύονταν σε ορόφους και δεν ήταν δυνατόν να πάρουν εξιτήριο ως να ήταν επίσης θετικοί, η απομάκρυνση όλου του προσωπικού με υψηλό βαθμό έκθεση και ο πλήρης διαχωρισμός προσωπικού και ασθενών ανάμεσα στις δύο μονάδες αιμοκάθαρσης της κλινικής.

Επίσης δόθηκαν οδηγίες για την απολύμανση και καθαριότητα του χώρου και ζητήθηκε να ενημερωθούν όλοι οι ασθενείς και όλοι οι συνεργαζόμενοι με την κλινική επαγγελματίες υγείας.

Στις 23.4.2020 ολοκληρώθηκε η δειγματοληψία και των υπόλοιπων ασθενών καθώς και ο έλεγχος όσων συνεργαζόμενων επαγγελματιών υγείας είχαν ενημερωθεί και είχαν προσέλθει στην κλινική (10 άτομα).

Οι υπόλοιποι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες υγείας (27 άτομα) ελέγχθηκαν στο 5ο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων από ειδικό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στις 24.4.2020, ενώ έχει προγραμματισθεί ο έλεγχος όλων των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην κλινική για οποιοδήποτε αιτία τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Στις 23.4.2020 κατόπιν των θετικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τον πρώτο έλεγχο που υλοποιήθηκε και της πολύωρης συνάντησης των ιατρών της κλινικής παρουσία του Καθηγητή κ. Σωτήρη Τσιόδρα, του υφυπουργού κ. Νίκου Χαρδαλιά και της ιατρού του ΕΟΔΥ κα. Φλώρα Κοντοπίδου, αποφασίστηκε η κλινική να μπει σε καραντίνα με πλήρη διακοπή όλων των εργασιών της, πλην της λειτουργίας των δύο μονάδων αιμοκάθαρσης, μέχρι την ασφαλή απομάκρυνση όλων των θετικών ασθενών και την ολοκλήρωση του ελέγχου (υπολείπονταν αποτελέσματα 44 ασθενών).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των θετικών ασθενών μεταφέρθηκε την ίδια ημέρα σε νοσοκομεία αναφοράς με μονάδες αιμοκάθαρσης (ΓΝΑ. Αττικόν και ΝΙΜΙΤΣ). Η μεταφορά των υπόλοιπων θετικών ασθενών υλοποιήθηκε την επομένη στις 25.4.2020 που ολοκληρώθηκε και ο έλεγχος τους.

Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς των θετικών ασθενών, συντονίστηκε η εφαρμογή αυστηρών μέτρων ώστε να μηδενιστεί η οποιαδήποτε επαφή και επικοινωνία θετικών και αρνητικών ασθενών.

Όλο το προσωπικό που είχε διαγνωσθεί ως θετικό, τέθηκε σε κατ’ οίκον απομόνωση, ενώ απομακρύνθηκε από την κλινική.

Την ίδια ημέρα ενημερώθηκαν όλοι οι ασθενείς ακόμη και αυτοί που τις δύο τελευταίες εβδομάδες είχαν νοσηλευτεί για οποιοδήποτε λόγο στην κλινική, καθώς και όλοι οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι ελέγχθηκαν από τον ΕΟΔΥ.

Ο ΕΟΔΥ προμήθευσε την κλινική με μέτρα ατομικής προστασίας για την σωστή αντιμετώπιση των ασθενών, διότι ακόμη και οι αρνητικοί ασθενείς που παρέμειναν στην κλινική έχουν εκτεθεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον της μονάδας. Επίσης δόθηκαν φάρμακα για την έναρξη προφυλακτικής αγωγής.

Στις 24.4.2020 εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ εκπαίδευσε το προσωπικό της κλινικής για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας. Τέλος, αποφασίστηκε ο έλεγχος ασθενών και προσωπικού κάθε τρεις ημέρες από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, με επιτόπια μετάβαση στο χώρο της κλινικής.