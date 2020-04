Κόσμος

Κορονοϊός: μείωση των νοσηλευομένων σε ΜΕΘ στη Γαλλία

Ακόμη 369 άνθρωποι προστέθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στη λίστα των θυμάτων της πανδημίας.

Άλλοι 369 άνθρωποι προστέθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στη μακάβρια λίστα των θυμάτων της Covid-19 στη Γαλλία, όπου οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 22.614, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας.

Παράλληλα, εξακολουθεί να μειώνεται, για 17η ημέρα, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας: συνολικά, οι πάσχοντες από Covid-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανέρχονται στους 4.725.

Οι νεκροί που έχουν καταγραφεί σε νοσοκομεία φτάνουν τους 14.050 (+198 το τελευταίο 24ωρο) και σε οίκους ευγηρίας και άλλα προνοιακά ιδρύματα τους 8.564 (+171).