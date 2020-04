Υγεία - Περιβάλλον

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: το rapid test με αντισώματα για τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Φωτεινή Γεωργίου και η εκπομπή “Υγεία πάνω απ΄ όλα” μας δείχνουν πόσο εύκολα και άμεσα γίνεται το γρήγορο τεστ ανίχνευσης.