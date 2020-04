Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ελεύθερο το μπάνιο – με απολυμαντικό οι ξαπλώστρες (βίντεο)

Δεν μεταδίδεται από την θάλασσα ή την άμμο ο κορονοϊός, λένε οι ειδικοί, αλλά κρούουν τον κώδωνα για την παραμονή στην παραλία.