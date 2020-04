Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των θυμάτων στη χώρα μας

Ακόμη ένας ασθενής που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έχασε τη ζωή του.

Λίγες ώρες αργότερα από τη στιγμή που ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρης Τσιόδρας, ανακοίνωσε ότι την τελευταία μέρα δεν είχαμε θύματα από τον φονικό ιό, ακόμη ένας ασθενής έχασε τη ζωή του.

Πρόκειται για έναν 78χρονο που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Σύμφωνα με πληροφορίες ο άτυχο άντρας είχε υποκείμενα νοσήματα και νοσηλευόταν για αρκετές μέρες σε ΜΕΘ.

Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων έφτασε πλέον τα 131 στη χώρα μας.