Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεπέρασε τις 200000 ο αριθμός των θανάτων παγκοσμίως

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πλησιάζουν τα 3 εκατομμύρια, σύμφωνα με το αμερικανικό πανεπιστήμιο JohnsHopkins.

Ξεπέρασαν τους 200.000 παγκοσμίως οι θάνατοι από τη νόσο Covid-19 ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα (21.00 ώρα Ελλάδας) πλησιάζουν τα 3 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγει και ανακοινώσει το αμερικανικό πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Συγκεκριμένα, οι θάνατοι ανέρχονται σε 200.698 ενώ τα κρούσματα σε 2.865.938 σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Στις ΗΠΑ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα βαίνουν προς το 1 εκατομμύριο, αφού απόψε ανέρχονται σε 924.576. Οι θάνατοι στη χώρα εξαιτίας του κορονοϊού μετρήθηκαν σε 52.400.

Η Ιταλία συνεχίζει να παρουσιάζει το δεύτερο υψηλότερο αριθμό θανάτων με 26.634 ενώ τα κρούσματα στη χώρα ανέρχονται σε 195.351, κατατάσσοντας την στην τρίτη θέση παγκοσμίως.

Δεύτερη από άποψη κρουσμάτων είναι η Ισπανία με 223.759 επιβεβαιωμένες μολύνσεις, ενώ οι θάνατοι στη χώρα ανέρχονται σε 22.902 πίσω από την Ιταλία.

Η Γαλλία έχει επιβεβαιώσει 159.952 κρούσματα και 22.245 θανάτους, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση και στις δύο θλιβερές λίστες.

Την πέμπτη θέση στα κρούσματα κατέχει η Γερμανία με 155.418 επιβεβαιωμένες μολύνσεις, ωστόσο την 5η θέση σε θανάτους κατέχει η Βρετανία με 20.319 καταγεγραμμένα θύματα από τη νόσο.