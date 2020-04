Κόσμος

“Όργιο” φημών για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εσπευσμένα στην Πιονγιάνγκ Κινέζοι γιατροί, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η Κίνα έχει στείλει στην Πιονγιάνγκ ιατρική ομάδα η οποία θα εξετάσει και θα φροντίσει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, ενώ πυκνώνουν οι φήμες τις τελευταίες ημέρες ότι η υγεία του διατρέχει κίνδυνο.

Το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται τρεις διαφορετικές πηγές, που δεν δέχθηκαν να δημοσιευθεί η ταυτότητά τους, «καθώς πρόκειται για θέμα ευαίσθητο», αναφέρει ότι επικεφαλής της αποστολής των γιατρών είναι υψηλόβαθμο στέλεχος του Συνδέσμου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας με τη Βόρεια Κορέα. Την πληροφορία δεν έχουν επιβεβαιώσει οι κινεζικές αρχές.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ΜΜΕ της Νότιας Κορέας ανέφεραν ότι ο Κιμ Γιονγκ-Ουν αναρρώνει από χειρουργείο στην καρδιά, στο οποίο υποβλήθηκε στις 12 Απριλίου και γι' αυτό έκτοτε δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση, ωστόσο τόσο κυβερνητικές πηγές στην Πιονγιάνγκ όσο και το Πεκίνο δεν έχουν επιβεβαιώσει πληροφορίες ότι η κατάστασή του διατρέχει κίνδυνο. Επίσης, η Νότια Κορέα δεν έχει διαπιστώσει «ασυνήθιστη δραστηριότητα» στη γειτονική χώρα.

Οι πηγές από τη Σεούλ αναφέρουν ότι οι μυστικές υπηρεσίες γνωρίζουν ότι ο Κιμ είναι ζωντανός και ότι σύντομα θα κάνει μια δημόσια εμφάνιση, ενώ και ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει αναπτύξει μια ιδιότυπη σχέση πολιτικής φιλίας και αντιπαλότητας με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη υποβάθμισε τις πληροφορίες ότι είναι σοβαρά άρρωστος. «Νομίζω ότι οι πληροφορίες είναι λάθος», είπε, ωστόσο αρνήθηκε να απαντήσει αν έχει επικοινωνήσει με τις αρχές της Βόρειας Κορέας.

Αξιωματούχος των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι είναι γνωστό ότι ο Κιμ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό.