Υγεία - Περιβάλλον

ΣΥΡΙΖΑ: Η πανδημία δεν συγχωρεί ολιγωρία ή αστοχίες

Δήλωση του τομεάρχη Υγείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Αν .Ξανθού, για τα κρούσματα Covid 19 σε ιδιωτικές κλινικές στην Αττική .

“Η πρόσφατη συρροή κρουσμάτων σε 2 ιδιωτικές κλινικές της Αττικής επιβεβαιώνει τον πολύ σοβαρό κίνδυνο να εμφανίζονται συνεχώς - στη φάση της «αποκλιμάκωσης» των περιοριστικών μέτρων – νέες εστίες αναζωπύρωσης της πανδημίας. Ειδικά σε χώρους συγχρωτισμού ευπαθών και ευάλωτων ομάδων . Είναι προφανές ότι υπάρχει σημαντικό και μη αποδεκτό κενό επιδημιολογικής επιτήρησης και προληπτικής – και όχι εκ των υστέρων- παρέμβασης σ’ αυτούς τους ευαίσθητους χώρους , με μεγάλη πιθανότητα να υπάρξουν ανάλογα περιστατικά που θα πλήξουν τόσο για την υγεία των ασθενών και του προσωπικού που εργάζεται εκεί , όσο και τη Δημόσια Υγεία”, επισημαίνει ο τομεάρχης Υγείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Αν .Ξανθός.

Προσθέτει πως “οι ευθύνες για πλημμελή μέτρα προφύλαξης στις συγκεκριμένες ιδιωτικές δομές υγείας πρέπει να αναζητηθούν και να αποδοθούν. Το πιο σημαντικό όμως είναι να αναλάβει η Πολιτεία, μέσω του ΕΟΔΥ , της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ( το μηχανισμό του πρώην ΣΕΥΥΠ που η κυβέρνηση έσπευσε μόλις ανέλαβε να υποβαθμίσει ) και των ελεγκτικών οργάνων των Περιφερειών , την ευθύνη του συστηματικού ελέγχου των συνθηκών λειτουργίας των ιδιωτικών μονάδων υγείας σε όλη τη χώρα και της υποχρέωσης τους να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τα πρωτόκολλα για την πανδημία που ισχύουν και στις δημόσιες δομές . Ειδικά σε αντίστοιχες ιδιωτικές νοσηλευτικές μονάδες , κάποιες από τις οποίες λειτουργούν περισσότερο ως κλειστοί χώροι φιλοξενίας ηλικιωμένων ανθρώπων . Η αναγκαία επαγρύπνηση για την τήρηση των κανόνων υγειονομικής ασφάλειας δεν μπορεί να αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό αυτών των δομών , αλλά και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για την προστασία της Δημόσιας Υγείας” .

“Τώρα που επίκειται η σταδιακή αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθούν κλιμάκια ελέγχου και ενισχυμένης υγειονομικής εποπτείας αυτών των χώρων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται τα απαιτούμενα standards ασφάλειας και ποιότητας και αν η επάνοδος στην τακτική λειτουργία του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας μπορεί να γίνει χωρίς προβλήματα . Η πανδημία αποδεικνύει μέρα με τη μέρα ότι δεν συγχωρεί την παραμικρή ολιγωρία ή αστοχία στην πρόληψη, στον έλεγχο, στην επιτήρηση και στη διαχείριση περιπτώσεων ειδικής ευαισθησίας και ευαλωτότητας”, καταλήγει ο Ανδρέας Ξανθός..