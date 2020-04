Αθλητικά

Βίντεο – ντοκουμέντο από την επίθεση σε σύνδεσμο φιλάθλων του Ολυμπιακού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες χούλιγκανς εκτόξευσαν «βροχή» από μολότοφ κατά του συνδέσμου. Κάηκε και σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ένα βίντεο – ντοκουμέντο που αναρτήθηκε στη σελίδα Hooligans TV στο Facebook, δείχνει την επίθεση που δέχτηκε το βράδυ της Παρασκευής, ο σύνδεσμος φιλάθλων του Ολυμπιακού στον Κορυδαλλό.

Περίπου 25 με 30 άτομα εκτόξευσαν βροχή από μολότοφ στα γραφεία του συνδέσμου στην οδό Ταξιαρχών και εκτός από τις υλικές ζημιές στο κτίριο προκάλεσαν και φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Από την επίθεση ευτυχώς δε σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.