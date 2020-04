Ζώδια

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η υπεραισιόδοξη αντίληψη των πραγμάτων μπορεί να οδηγήσει σε λάθη που κοστίζουν ακριβά.

Η σύνοδος Ήλιου/Ουρανού δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα και να φέρνει αλλαγές κι ανατροπές.

Ο Ουρανός είναι ο πλανήτης της επανάστασης, αυτός που κάθε κατάσταση που θα βρεθεί μπροστά του θέλει να την ανατρέψει. Αυτό βέβαια στην προκειμένη μπορεί να είναι και άκρως θετικό, αφού είναι πιθανό να σηματοδοτήσει το τέλος των περιορισμών που όλοι έχουμε ζήσει στο πετσί μας το τελευταίο διάστημα.

Αλλά θα το σηματοδοτήσει, δε θα είναι το τέλος, αλλά η αρχή του τέλους! Αυτό που θέλει προσοχή για να πετύχει η συγκεκριμένη επανάσταση είναι ο τρόπος που θα διαχειριστούμε την όποια μικρή “νίκη” μπορεί να πετύχουμε, γιατί με τον Ερμή από τον Κριό σε τετράγωνο με το Δία από τον Αιγόκερω η υπεραισιόδοξη αντίληψη των πραγμάτων μπορεί να μας οδηγήσει σε λάθη που κοστίζουν ακριβά.

