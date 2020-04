Κοινωνία

Σεισμός στην Σαντορίνη

Αναστάτωση στις Κυκλάδες, απο την νυχτερινή επίσκεψη του Εγκέλαδου.

Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, κατέγραψαν σήμερα στις 03:12 ώρα Ελλάδος οι σεισμογράφοι των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός προέρχεται από απόσταση 254 χλμ. ΝΑ της Αθήνας.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 22 χλμ. ΝΑ της Σαντορίνης.