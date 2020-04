Κόσμος

ΗΠΑ: Νέα αύξηση στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Χιλιάδες άνθρωποι εξέπνευσαν στην χώρα τις προηγούμενες 24 ώρες.

Ο ημερήσιος απολογισμός θυμάτων εξαιτίας του νέου κορονοϊού αυξήθηκε στις ΗΠΑ, με 2.494 νέους θανάτους να καταγράφονται τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων στη χώρα, που θρηνεί μακράν τα περισσότερα θύματα της πανδημίας, ανέρχεται πλέον σε 53.511.

Παράλληλα έχουν καταγραφεί 936.293 επιβεβαιωμένα κρούσματα από την αρχή της εμφάνισης της νόσου, μέχρι χθες Σάββατο 20:30 τοπική ώρα, (03:30 Κυριακή ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τον απολογισμό του πανεπιστημίου της Βαλτιμόρης.

Την Παρασκευή, οι 1.258 θάνατοι που καταγράφηκαν μέσα σε ένα 24ωρο ήταν ο χαμηλότερος αριθμός τις τελευταίες σχεδόν τρεις εβδομάδες.?