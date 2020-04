Κόσμος

Κορονοϊός: ο Μπόρις Τζόνσον “σηκώνει τα μανίκια”

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση για την επιστροφή του στην Downing Street.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα αναλάβει εκ νέου πλήρως τα καθήκοντά του, από τη Δευτέρα επιβεβαίωσε χθες μια εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Μπόρις Τζόνσον αναρρώνει στην πρωθυπουργική εξοχική κατοικία, στο Τσέκερς, έξω από το Λονδίνο.

Ο Τζόνσον προσβλήθηκε από τον νέο κορονοϊό και εισήχθη στις αρχές Απριλίου σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε νοσοκομείο στο Λονδίνο, όταν η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Έλαβε εξιτήριο τη 12η Απριλίου.?