Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: υποχρεωτικά με μάσκες οι μαθητές

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αποφάνθηκε το επιστημονικό συμβούλιο της χώρας για την προοπτική επαναλειτουργίας των σχολείων.

Οι Γάλλοι μαθητές από 11 έως 18 ετών πρέπει να φορούν μάσκες για να περιορίσουν την εξάπλωση του κορονoϊού, ανέφερε το Σάββατο το επιστημονικό συμβούλιο που συμβουλεύει την κυβέρνηση για την πανδημία.

Πρόσθεσε ότι το προσωπικό στα γαλλικά γυμνάσια και λύκεια – όπου φοιτούν παιδιά ηλικιών 11 έως 18 ετών - θα πρέπει επίσης να φορούν μάσκες, αν και τόνισε ότι είναι αδύνατο να υποχρεώσει τους νεότερους μαθητές, για παράδειγμα 4 έως 11 ετών, να το κάνουν.

Ο Γάλλος υπουργός Παιδείας, Ζαν Μισέλ Μπλανκέ με tweet του χθες τόνισε πως τα ευρήματα του επιστημονικού συμβουλίου θα διαμορφώσουν μέρος των εκτιμήσεων της κυβέρνησης για το πώς θα επαναλειτουργήσουν τα σχολεία της χώρας στις 11 Μαΐου.

Η Γαλλία βρίσκεται σε lockdown από τα μέσα Μαρτίου σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εξάπλωση του ιού και η κυβέρνηση ελπίζει σε μια σταδιακή χαλάρωση των μέτρων από τις 11 Μαΐου.?