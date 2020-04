Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 130 οι θάνατοι στην Ελλάδα

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα με τα θύματα. Πως εξελίσσεται η επιδημία στην χώρα, σύμφωνα με τον Σωτ. Τσιόδρα.

Μακραίνει η λίστα των θυμάτων του κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς το πρωί της Κυριακής έφυγε από την ζωή απο επιπλοκές της νόσου, μια 58χρονη που νοσηλευόταν σε Νοσοκομείο της Περιφέρειας,

Αργά το βράδυ του Σαββάτου εξέπνευσε και ένας ασθενής, 91 ετών. Ο ηλικιωμένος νοσηλευόταν από τις 7 Απριλίου στο Νοσοκομείο «Σωτηρία». Σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε και σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Νωρίτερα το Σάββατο έγινε γνωστός ο θάνατος ενός άνδρα 75 ετών, με υποκείμενα νοσήματα, ο οποίος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Πλέον, η Ελλάδα μετρά 133 νεκρούς από την πανδημία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε το απογευμα του Σαββάτου ο Σωτήρης Τσιόδρας, το προηγούμενο 24ωρο στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκαν 16 νέα κρούσματα.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.506 πλέον στην Ελλάδα.