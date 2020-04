Οικονομία

Θερινές εκπτώσεις: Μετατόπιση τους ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Επιστολή στον πρωθυπουργό έστειλε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Ποια μέτρα προτείνει ο Σταύρος Καφούνης.

Επιστολή στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, έστειλε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης προτείνοντας μέτρα που έχει ανάγκη η οικονομία. Στην επιστολή του ο κ. Καφούνης, όπως γνωστοποίησε σήμερα, τόνισε ότι για την επιτυχημένη αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης αξίζουν συγχαρητήρια στους πολίτες για την ωριμότητα και την πειθαρχία που επέδειξαν, στην κυβέρνηση γιατί λειτούργησε οργανωμένα και πρακτικά, ανταποκρινόμενη σε άμεσο χρόνο σε απρόβλεπτες καταστάσεις, αλλά και στον πρωθυπουργό, γιατί οργάνωσε ένα εξαιρετικό επιτελείο ειδικών επιστημόνων, του οποίου τη γνώμη σεβάστηκε, με τα γνωστά επιτυχημένα αποτελέσματα. Ζήτησε με τον ίδιο τρόπο, για την αντιμετώπιση πλέον της οικονομικής κρίσης που δημιουργήθηκε, να ακούσει και να σεβαστεί τη γνώμη των ανθρώπων της πραγματικής οικονομίας, οι οποίοι θα πρέπει από εδώ και πέρα να σύρουν το άρμα της ανασύστασης της αγοράς.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΕΣΑ χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη λήψης των σωστών μέτρων που θα επιτύχουν να σωθούν χιλιάδες επιχειρήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Στην συνέχεια ο κ. Καφούνης συνόψισε τις συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και μελετημένες προτάσεις που ο Ε.Σ.Α έχει αποστείλει προς όλα τα παραγωγικά υπουργεία και συγκεκριμένα προς το:

- Υπουργείο Οικονομικών:

α) Φορολογία

Την πλήρη κατάργηση της προκαταβολής φόρου για εφέτος, δεδομένου άλλωστε ότι στόχος όλων είναι η επιβίωση και όχι η κερδοφορία

Τη μόνιμη κατάργηση του «έκτακτου» τέλους επιτηδεύματος, που στερεί πόρους από την πραγματική οικονομία

Την επέκταση της θεσμοθετημένης μείωσης των ενοικίων κατά 40% για τις εμπορικές επιχειρήσεις έως το τέλος του 2020, με ταυτόχρονη μείωση 40% του ΕΝΦΙΑ όσων ιδιοκτητών συμμετέχουν σε αυτό το μέτρο και για τα αντίστοιχα ακίνητα

β) Χρηματοδότηση

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία να μην περιοριστούν σε χρηματοδοτήσεις ελάχιστων επιχειρήσεων, λόγω αυστηρών τραπεζικών κριτηρίων πρόκρισης, αλλά να διαμορφωθεί ένας νέος ορισμός βιωσιμότητας, λειτουργώντας υπό όρους κρίσης. Και πρότεινε ως ενδεδειγμένο όρο βιωσιμότητας να είναι οι ρυθμισμένες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2019, ειδικά όσων κατόρθωσαν και βγήκαν από τη δεκαετή κρίση λαβωμένες αλλά όρθιες οι οποίες χρειάζονται:

Τη δημιουργία ενός δανείου "covid19", «χωρίς τις τράπεζες τροχονόμους ρευστότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα φτάσουν μικρότερα ποσά σε πολλούς και όχι πολλά σε λίγους, στηρίζοντας κυρίως αυτούς που έχοντας «το γονίδιο της επιβίωσης» επέζησαν μέσα στη δεκαετή κρίση, με:

1. την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου, την Αναπτυξιακή Τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα

2. υποχρέωση πληρωμής αποκλειστικά φόρων & εισφορών, προμηθευτών, επιταγών και ενοικίων

Τα συνολικά ποσά χρηματοδότησης μπορούν να συνδεθούν με τον ετήσιο κύκλο εργασιών του προηγούμενου έτους και τη μισθοδοσία της επιχείρησης

Τα δάνεια να έχουν διάρκεια πέντε ετών, με περίοδο χάριτος μέχρι ?30-6-2021 και να είναι εγγυημένα από το Ελληνικό δημόσιο, τουλάχιστον στο 80% του συνολικού ποσού, ενώ το επιτόκιο πρέπει να είναι και αυτό επιδοτούμενο.

Για τα συγκεκριμένα δάνεια, ρητά δεν θα πρέπει να απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις, παρά μόνο ενοχική εγγύηση των φορέων της επιχείρησης.

Επίσης ο κ. Καφούνης ζήτησε την άμεση νομοθέτηση Μικροπιστώσεων, σε εφαρμογή της υπάρχουσας ευρωπαϊκής οδηγίας του θεσμού των Μικροχρηματοδοτήσεων, χορηγώντας χαμηλότοκα δάνεια έως 25.000 ευρώ, τα οποία πρέπει να απευθύνονται σε υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις, να χορηγούνται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ενώ οι εγγυήσεις να παρέχονται από εξειδικευμένους δημόσιους φορείς, Αναπτυξιακές τράπεζες και ΕΣΠΑ.

- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

Ζήτησε την επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, διευκρινίζοντας ότι οι θέσεις εργασίας δεν διασώζονται με απαγορεύσεις και ποινές αλλά με κίνητρα που πρέπει να ισχύσουν τουλάχιστον έως και ?την 31η Δεκεμβρίου του 2020, για να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, παράθεσε προς υλοποίηση τα κάτωθι:

1. 50% επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση τη διασφάλιση περισσότερων θέσεων εργασίας.

2. 50% επιδότηση των εισφορών των εργαζομένων ώστε να αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών που μέσα στην κρίση αρκέστηκαν στο επίδομα των 800 ευρώ. Τόνισε ότι εκείνοι θα αποτελέσουν την «επόμενη ημέρα» την κινητήρια δύναμη, για να καλυφθεί από την εσωτερική ζήτηση μέρος των απωλειών που έχει επέλθει από τη μείωση του τουρισμού, στηρίζοντας τόσο τον εσωτερικό τουρισμό, όσο και την ιδιωτική κατανάλωση στην πραγματική οικονομία.

3. Δυνατότητα καταβολής «bonus κορονοϊού» σε όσες επιχειρήσεις μέσα στην κρίση καταφέρνουν να έχουν κέρδη και θέλουν να τα μοιραστούν με τους εργαζομένους τους, χωρίς επιβάρυνση εισφορών. Σήμερα, όπως σημειώνεται, περισσότερο από ποτέ, χαρακτήρισε επιτακτική την ανάγκη να διαμορφωθούν οι νέοι όροι στη σχέση εργοδοτών-εργαζομένων και να πάψουν οι επιβαρύνσεις και στρεβλώσεις του παρελθόντος να μην επιτρέπουν να μοιράζεται δίκαια το αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης συνεργασίας.

4. Διατήρηση των σημερινών κανόνων υπερωριών και της εκ περιτροπής εργασίας και δυνατότητα ευελιξίας και επιλεκτικής ευχέρειας στη χορήγηση των κανονικών αδειών, βάσει των έκτακτων αναγκών κάθε επιχείρησης.

5. Επικέντρωση του Σ.ΕΠ.Ε στον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας, που αποτελεί για τον εμπορικό κόσμο μέγιστο θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού, και όχι σε γραφειοκρατικές λεπτομέρειες ρύθμισης εργασιακών θεμάτων.

- Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, παρέθεσε τα ακόλουθα θέματα προς υλοποίηση:

1. Τη μετατόπιση για την παρούσα χρονιά της έναρξης των τακτικών θερινών εκπτώσεων κατά 15 μέρες, ήτοι αρχές Αυγούστου, ώστε να δοθεί περισσότερος ωφέλιμος χρόνος στις επιχειρήσεις να διαθέσουν τα αποθέματά τους που έμειναν αδιάθετα κατά την περίοδο του υποχρεωτικού κλεισίματος.

2. Την κατάργηση του παρωχημένου θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων, έχοντας για πρώτη φορά τη σύμφωνη γνώμη των καταναλωτικών οργανώσεων και όλων των φορέων της αγοράς.

3. Την απλοποίηση κανόνων και γραφειοκρατικών θεμάτων, που έχουν εκτενώς παρουσιαστεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου και αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

4. Την απλοποίηση των όρων εκταμίευσης πόρων ΕΣΠΑ με την άμεση εκταμίευση ποσών που αφορούν σε ήδη εγκεκριμένα σχέδια προγραμμάτων, λαμβάνοντας μόνο τη δέσμευση του επενδυτή για ολοκλήρωση της επένδυσης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

5. Τη συμμετοχή του ΕΣΠΑ σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα προκύψουν λόγω "covid 19", με στόχο την αύξηση των κονδυλίων προς μόχλευση και στόχευση στη στρατηγική απόφαση που απαιτεί «λιγότερα χρήματα για πολλούς και όχι πολλά για λίγους».

6. Και τη συνέχιση της κάλυψης λειτουργικών δαπανών από τα προγράμματα ΕΣΠΑ.