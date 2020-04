Οικονομία

Χατζηδάκης: Η ανάπτυξη στην χώρα δεν θα έρθει με “αέρα κοπανιστό”

Τι λέει για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή και τι απαντά στις επικρίσεις για τη χρονική στιγμή κατάθεσής του.

«Tο Δημόσιο θα λέει είτε ναι, είτε όχι στην έκδοση μιας άδειας με βάση την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία. Δεν θα μπορεί όμως στο εξής να τρενάρει τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, περιμένοντας ανάπτυξη στην χώρα από τον αέρα τον κοπανιστό!». Αυτό επισημαίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή το νομοσχέδιο για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.



Ο κ. Χατζηδάκης τονίζει ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόσο με το περιβαλλοντικό όσο και με το χωροταξικό νομοσχέδιο που ακολουθεί θα βάλει γερά θεμέλια για να γίνει η Ελλάδα σημείο αναφοράς στην προσέλκυση επενδύσεων που τις χρειαζεται η χώρα περισσότερο παρά ποτέ.



Απαντώντας σε επικρίσεις για τη χρονική στιγμή κατάθεσης του νομοσχεδίου, υπενθυμίζει ότι ο διάλογος για αυτό «ξεκίνησε ουσιαστικά τον περασμένο Οκτώβριο, τόσο με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις (με τις οποίες έχουμε καθιερώσει τακτικές συναντήσεις κάθε δίμηνο για πρώτη φορά στα χρονικά του υπουργείου), όσο και με φορείς, των οποίων πολλές από τις παρατηρήσεις ελήφθησαν σοβαρά υπόψη».

Ο υπουργός σημειώνει εξάλλου ότι η Ευρώπη μένει προσηλωμένη στην πράσινη ατζέντα, ενώ για τη χώρα μας και τη ΔΕΗ τονίζει πως «η πτώση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 30% και οι ζημίες 375 εκατ. ευρώ που "έγραψε" η ΔΕΗ από τις λιγνιτικές της μονάδες το 2019 (που ήρθαν να προστεθούν στις ζημίες 335 εκατ. ευρώ του 2018) υπενθυμίζουν και τους οικονομικούς λόγους για τους οποίους επιβάλλεται να προχωρήσει γρήγορα η απολιγνιτοποίηση».