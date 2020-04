Αθλητικά

Ξεκινούν εθελοντικές... προπονήσεις στο ΝΒΑ

Ορισμένα προπονητικά κέντρα του NBA ενδέχεται να επαναλειτουργήσουν. Τι αναφέρει δημοσίευμα του ESPN.

Ορισμένα προπονητικά κέντρα του NBA ενδέχεται να επαναλειτουργήσουν από την Παρασκευή (1/5) , όπως ανέφερε το ESPN, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι άμεσα ορατό το ενδεχόμενο της επανεκκίνησης του πρωταθλήματος.

Οι προπονήσεις θα είναι εθελοντικές και ατομικές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επισημαίνει ότι η λίγκα διαπραγματεύεται με ομάδες που εδρεύουν σε περιοχές όπου ισχύουν αυστηρότερες οδηγίες καραντίνας, προκειμένου να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για τους παίκτες.

Υπενθυμίζεται ότι το NBA ήταν το πρώτο μεγάλο επαγγελματικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ που κήρυξε lockdown λόγω του κορονοϊού στις 11 Μαρτίου, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση ότι ο Ρούντι Γκομπέρ ήταν θετικός στον ιό.