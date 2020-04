Αθλητικά

Ποδόσφαιρο: Τα συμβόλαια που ανανεώθηκαν εν μέσω κορονοϊού

Το παρόν μπορεί να έχει «παγώσει», όμως πολλοί σύλλογοι βρήκαν την ευκαιρία να ενισχυθούν… για το μέλλον!

Μπορεί το ποδόσφαιρο, αλλά και όλη η υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα, να... μπήκε στον πάγο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ωστόσο οι σύλλογοι βρήκαν την ευκαιρία στο διάστημα αυτό να προχωρήσουν σε κάποιες κινήσεις με το βλέμμα στο μέλλον.

Πολλοί ποδοσφαιριστές επέκτειναν τη συνεργασία τους με τους συλλόγους τους, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να διασφαλίσουν – όσο αυτό είναι δυνατόν – την καριέρα τους για το επόμενο διάστημα. Πρώτη… διδάξασα η Μπάγερν Μονάχου που «έδεσε» για τα επόμενα χρόνια τους Τόμας Μίλερ και Αλφόνσο Ντέιβις.

Δεν ήταν, όμως, μόνο οι Βαυαροί. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ σας παρουσιάζει τις σημαντικότερες ανανεώσεις συμβολαίων σε αυτό τον 1,5 περίπου μήνα της εξάπλωσης του Covid-19.

ΑΓΓΛΙΑ

Νεμάνια Μάτιτς: 31χρ – αμυντικός μέσος – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – 2021.

Ταχίτ Τσονγκ: 20χρ – δεξιός εξτρέμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – 2022.

Λι Γκραντ: 37χρ – τερματοφύλακας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – 2021.

Ντομινίκ Κάλβερτ-Λιούιν: 23χρ – επιθετικός – Έβερτον – 2025.

Μέισον Χόλγκεϊτ: 23χρ – κεντρικός αμυντικός – Έβερτον – 2025.

Χόνχο Σέλβεϊ: 28χρ – κεντρικός μέσος – Νιουκάστλ – 2023.

Ματ Ρίτσι: 30χρ – δεξιός μέσος – Νιουκάστλ – 2024.

Έντα Στίβενς: 29χρ – αριστερός αμυντικός – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – 2023.

ΒΕΛΓΙΟ

Μπράντον Μέχελε: 27χρ – κεντρικός αμυντικός – Κλαμπ Μπριζ – 2023.

Σαρλς Ντε Κέτελαρ: 19χρ – μεσοεπιθετικός – Κλαμπ Μπριζ – 2023.

Ματς Ριτς: 26χρ – αμυντικός μέσος – Κλαμπ Μπριζ – 2024.

Κριστόφ Ντ’Αέν: 29χρ – αριστερός αμυντικός – Κόρτραϊκ – 2023.

Αλέξις Ντε Σαρτ: 23χρ – κεντρικός μέσος – Σεντ Τρούιντεν – 2024.

Πολ Γκαρθία: 25χρ – κεντρικός αμυντικός – Σεντ Τρούιντεν – 2022.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Γουέσλεϊ: 21χρ – αριστερός εξτρέμ – Παλμέιρας – 2024.

Γκαμπριέλ Μενίνο: 19χρ – αμυντικός μέσος – Παλμέιρας – 2024.

ΓΑΛΛΙΑ

Γουέσλεϊ Φοφανά: 19χρ – κεντρικός αμυντικός – Σεντ Ετιέν – 2024.

Σαρλς Άμπι: 20χρ – επιθετικός – Σεντ Ετιέν – 2024.

Μαχντί Καμαρά: 21χρ – κεντρικός μέσος – Σεντ Ετιέν – 2024.

Ναθάναελ Εμπουκού: 18χρ – αριστερός εξτρέμ – Ρεμς – 2023.

Αλεκσάντρ Γκολόβιν: 23χρ – μεσοεπιθετικός – Μονακό – 2024.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αλφόνσο Ντέιβις: 19χρ – αριστερός αμυντικός – Μπάγερν Μονάχου – 2025.

Τόμας Μίλερ: 30χρ – επιθετικός – Μπάγερν Μονάχου – 2023.

Τάιλερ Άνταμς: 21χρ – αμυντικός μέσος – Λειψία – 2025.

Τζόσα Φάγκνομαν: 19χρ – δεξιός αμυντικός – Αμβούργο – 2024.

Αλεξάντερ Μούλινγκ: 27χρ – κεντρικός μέσος – Χόλσταϊν Κίελ – 2023

ΕΛΒΕΤΙΑ

Ματία Μποτάνι: 28χρ – αριστερός μέσος – Λουγκάνο – 2024.

ΕΛΛΑΔΑ

Ματιέ Βαλμπουενά: 35χρ – μεσοεπιθετικός – Ολυμπιακός – 2021

ΙΣΠΑΝΙΑ

Χάβι Εράσο: 30χρ – μεσοεπιθετικός – Λεγκανιές – 2022.

ΚΙΝΑ

Φερνάντο Καράνγκα: 29χρ – επιθετικός – Χενάν Τζιανιέ – 2022.

ΚΡΟΑΤΙΑ

Μάρκο Τζίρα: 20χρ – αμυντικός μέσος – Ντιναμό Ζάγκρεμπ – 2025.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Σβεν Μπότμαν: 20χρ – κεντρικός αμυντικός – Άγιαξ – 2023.

Νόνι Μαντουέκε: 18χρ – δεξιός εξτρέμ – Αϊντχόφεν – 2024.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Στέφαν Ριστόφσκι: 28χρ – δεξιός αμυντικός – Σπόρτινγκ Λισσαβόνας – 2022.

ΡΩΣΙΑ

Εβγκένι Τσερνόφ: 27χρ – αριστερός αμυντικός – Ροστόφ – 2024.

Κορέν Μπαϊραμιάν: 28χρ – αριστερός μέσος – Ροστόφ – 2024.

ΣΕΡΒΙΑ

Μπεν Ελ Φαρντού: 30χρ – δεξιός εξτρέμ – Ερυθρός Αστέρας – 2023.