Ελληνικής καταγωγής ο πρώτος υποψήφιος “νονός” του Καμπ Νου

Ποιος είναι ο ζάμπλουτος που έχει εκφράσει ζωηρό ενδιαφέρον για την ονοματοδοσία του γηπέδου.

Ο ελληνικής καταγωγής, Βρετανός δισεκατομμυριούχος, Αλκιβιάδης Ντέιβιντ, είναι ο πρώτος ενδιαφερόμενος για την ονοματοδοσία του Καμπ Νου. Το ενδιαφέρον του 51χρονου επιχειρηματία, προέκυψε μετά την ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα, πως το ιστορικό στάδιο θα έχει νέο όνομα για την καινούργια αγωνιστική περίοδο, με τα έσοδα αυτής της ενέργειας, να διατίθενται για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού.

Όπως αποκάλυψε ο Ντέιβιντ, έχει ήδη συζητήσει σε πρώτο επίπεδο με τους διοικούντες τους Καταλανούς, για το ενδεχόμενος μίας συνεργασίας.

Ο Ντέιβιντ, που έχει γεννηθεί στην Νιγηρία, διαθέτει -μεταξύ άλλων- δύο εταιρείες, οι οποίες φαίνονται ως επικρατέστερες για να διεκδικήσουν τα «βαφτίσια» του Καμπ Νου.

«Η επαφή έγινε στις αρχές της εβδομάδας και είμαι πεπεισμένος ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί» δήλωσε ο επιχειρηματίας στη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail» και πρόσθεσε: «Είναι μια ευκαιρία για την οποία είμαι αισιόδοξος. Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή του αθλήματος και συνάδει με τα τρέχοντα σχέδιά μου».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Ντέιβιντ καταδικάσθηκε από την αμερικανική Δικαιοσύνη, να καταβάλει σε συνεργάτη του το ποσό των 53,6 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση.