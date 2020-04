Οικονομία

Κορονοϊός - Θεοχάρης στον ΑΝΤ1: ανάδειξη της Ελλάδας ως ασφαλούς προορισμού

Τι λέει για την οικονομική στήριξη των εποχικά εργαζόμενων στον Τουρισμό και την λειτουργία των καταλυμάτων, υπό ειδικούς όρους.

«Η Ελλάδα είναι και όμορφος και ασφαλής προορισμός αναφορικά με τον κορονοϊό. Αυτό το δεύτερο θα βρεθεί στο επίκεντρο εκστρατείας από την ερχόμενη εβδομάδα», είπε ο Υπουργός Τουρισμού, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Χάρης Θεοχάρης, «τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν σχετικά σύντομα, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Αυτή είναι μια δυναμική διαδικασία. Κάθε 15 ημέρες θα εξετάζεται η κατάσταση από τους λοιμωξιολόγους και θα ανακοινώνεται η επόμενη φάση μόνο αν διαπιστωθεί ότι έχει λειτουργήσει το προηγούμενο μέτρο».

«Σε κάθε περίπτωση, τα ξενοδοχεία θα λειτουργήσουν με μερική πληρότητα και με μέτρα προστασίας των πελατών και των εργαζόμενων», ανέφερε ο κ. Θεοχάρης, συμπληρώνοντας ότι έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας για να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες, τονίζοντας ότι πρέπει «να είμαστε σίγουροι ότι θα γίνουν όσα χρειάζεται, γιατί ο σκοπός δεν είναι να ανοίξουμε τα ξενοδοχεία και να αρχίσουν μετά τα κρούσματα».

Ο κ. Θεοχάρης είπε ότι δίνεται έμφαση στο δεύτερο τρίμηνο της τουριστικής σεζόν και ότι σε πρώτη φάση το ενδιαφέρον έχει στραφεί στον εσωτερικό τουρισμό και σε όσους ξένους έρχονται στην χώρα, λέγοντας ότι σε επόμενη φάση θα έρθει η συνέχιση των αεροπορικών συνδέσεων με το εξωτερικό.

«Εξετάζονται όλα τα μέτρα για προγράμματα στήριξης των εποχικών υπαλλήλων και των επιχειρήσεων στον τουρισμό», επεσήμανε ο κ., Θεοχάρης, αναγνωρίζοντας ότι ο κλάδος και οι απασχολούμενοι σε αυτόν έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα.

Στην διάρκεια της συζήτησης με τον Υπ. Τυορισμού, νέοι απο διάσφορα νησιά της χώρας μετέφεραν την εικόνα απο τις περιοχές τους κιαι τις προσδοκίες των κατοίκων για τους επόμενους μήνες.