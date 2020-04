Πολιτική

Κουτσούμπας: Να γίνει άρση “καραντίνας” σε εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα

Τι λέει για την άρση των περιοριστικών μέτρων. Πως σχολιάζει το πακέτο στήριξης της κυβέρνησης και κρούει "τον κώδωνα του κινδύνου".

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρει πως «η κατάρρευση των συστημάτων υγείας ακόμα και στην κορωνίδα του καπιταλισμού, τις ΗΠΑ, αλλά και σε ισχυρές καπιταλιστικές χώρες του G7 και της ΕΕ, η βαρβαρότητα των ομαδικών τάφων αποτελούν απόδειξη της σήψης και της ιστορικής χρεοκοπίας του ίδιου του καπιταλισμού».

Τονίζει ότι επειδή ένα δεύτερο κύμα πανδημίας είναι πολύ πιθανό, «διατηρούν τον επείγοντα χαρακτήρα οι διεκδικήσεις που έχει προβάλει το ΚΚΕ για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και όλου του λαού».

Σημειώνει πως «στην Ελλάδα πάρθηκαν έγκαιρα κάποια μέτρα καθ’ υπόδειξη των επιστημόνων, όμως η κυβέρνηση κρίνεται συνολικά και στο “ενεργητικό” της έχει και τη διατήρηση των εκκωφαντικών ελλείψεων στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και το όργιο αντεργατικών μέτρων στους τόπους δουλειάς».

Υπογραμμίζει ότι «η άρση των περιοριστικών μέτρων πρέπει να διασφαλίζει την λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας παντού, χώροι δουλειάς και εκπαίδευσης, Μέσα Μεταφοράς. Και φυσικά θα πρέπει να συμπεριλάβει και την άρση της «καραντίνας» σε εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα».

Σχετικά με το πακέτο μέτρων της κυβέρνησης, επισημαίνει ότι «λύθηκαν τα χέρια στην μεγάλη εργοδοσία να προχωρήσει σε αντιδραστικές, αρνητικές αλλαγές που τις επιθυμούσε διακαώς πριν την πανδημία» και προσθέτει οτι το πιο ανησυχητικό είναι ότι «τα “έκτακτα” μέτρα στα εργασιακά ήρθαν για να μείνουν, όπως έγινε με τα μέτρα που υλοποιήθηκαν τα χρόνια των μνημονίων».

Εκτιμά ότι «το ξέσπασμα νέας καπιταλιστικής κρίσης θα χτυπήσει και την ελληνική καπιταλιστική οικονομία», αναφέρει ότι «οι εξελίξεις στην ΕΕ και την ευρωζώνη αποδεικνύουν πως δεν υπάρχει τίποτα πιο ψεύτικο από την περιβόητη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών της ΕΕ», προσθέτει ότι με κάθε διαχειριστική πρόταση την κρίση πληρώνουν πάντα οι λαοί και υπογραμμίζει ότι «η επόμενη ημέρα θα είναι οδυνηρή για τους εργαζόμενους, αν δεν ορθώσουν πιο αποφασιστικά, μαζικά και μαχητικά το ανάστημά τους, αν δεν περάσουν σε αντεπίθεση διεκδικώντας να αντιστοιχηθεί η ζωή τους, τα δικαιώματά τους με τις μεγάλες κατακτήσεις που έχει σήμερα η παραγωγή, η επιστήμη, η τεχνολογία».

Ο Δ. Κουτσούμπας στη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εκτιμά πως «η εκδήλωση νέας καπιταλιστικής κρίσης θα επιταχύνει εξελίξεις καθώς θα οξύνει παραπέρα τους ήδη σφοδρούς ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ των “βουβαλιών”, με τον κίνδυνο να μεγαλώνει για τους λαούς» και αναφερόμενος λεπτομερώς στο σύνολο των εξελίξεων, σημειώνει ότι «τα γεγονότα εξέθεσαν τα κόμματα του ευρωΝΑΤΟϊκού τόξου».

«“Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα, επίκαιρο όσο ποτέ”! Αυτό είναι το σύνθημα που έχουμε επιλέξει ως Κόμμα για τον φετινό, ιδιαίτερο, εορτασμό της Πρωτομαγιάς που θα τιμηθεί όπως πρέπει από την εργατική τάξη της χώρας μας. Έτσι θα δοθεί η συνέχεια στην αγωνιστική δράση που ξεδιπλώθηκε το προηγούμενο διάστημα» τονίζει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, καταλήγοντας στη συνέντευξή του, «Όσο δύσκολη και αν φαίνεται η κατάσταση η πραγματικότητα είναι πως τα γεγονότα φέρνουν όλο και πιο κοντά αυτήν την προοπτική, φέρνουν όλο και πιο κοντά το “πως η ανάγκη γίνεται Ιστορία”».