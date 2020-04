Παράξενα

Αλεπού “λιάζεται” στην μέση του δρόμου στην Αγία Παρασκευή (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η αλεπού βγήκε μέρα μεσημέρι και έκατσε στη μέση της ασφάλτου, απολαμβάνοντας τον καλό καιρό και τους άδειους δρόμους λόγω κορονοϊού.

Η καραντίνα και η απομόνωση των ανθρώπων στα σπίτια τους, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, έδωσε την ευκαιρία στα ζώα να βγουν στους δρόμους, κάτι που είδαμε να συμβαίνει σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Κάτι ανάλογο φαίνεται πως συνέβη και στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στην Αθήνα, όπου μια αλεπού βγήκε στον δρόμο μέρα μεσημέρι και έκατσε στη μέση της ασφάλτου, απολαμβάνοντας τον καλό καιρό.

Φωτογραφία του Myagiaparaskevi.gr, δείχνει την μικρή αλεπού να βρίσκεται στην άδεια οδό Γραβιάς στη συμβολή με την Αγίου Ιωάννου και να λιάζεται στον ήλιο.