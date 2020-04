Κόσμος

Ισραήλ: Αντικυβερνητική διαδήλωση με μάσκες και... αποστάσεις (εικόνες)

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ, σεβόμενοι τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης λόγω κορονοϊού.

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν χθες Σάββατο το βράδυ στο Τελ Αβίβ, σεβόμενοι τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, κατά της συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην αντιπάλου του Μπένι Γκαντς και τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης, η οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, απειλεί τη δημοκρατία.

Περίπου 2.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με τα στοιχεία ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα που απηύθυνε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το λεγόμενο κίνημα των "μαύρων σημαιών" για την πραγματοποίηση διαδήλωσης κατά αυτού που κρίνουν ότι είναι "μια κυβέρνηση διαφθοράς".

Αυτοί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Γιτζάκ Ράμπιν με αίτημα "να σωθεί η δημοκρατία", η οποία θεωρούν ότι απειλείται από τους φερόμενους χειρισμούς του Νετανιάχου, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά σε μια σειρά από υποθέσεις, για να αποφύγει τη δικαιοσύνη και να παραμείνει στην εξουσία.

Με προστατευτικές μάσκες και ντυμένοι στην πλειονότητά τους στα μαύρα, οι διαδηλωτές κρατούσαν απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους, σεβόμενοι τα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ για την αποφυγή μιας εξάπλωσης της Covid-19 στο Ισραήλ, όπου τα κρούσματα νέου κορονοϊού ανέρχονται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία σε περισσότερα από 15.000 και οι θάνατοι σε 199.

"Ο λαός κατά της κυβέρνησης", αναγραφόταν σε ένα πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές, οι οποίοι είχαν επίσης σημαίες του Ισραήλ.

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην συμμαχία ανάμεσα στον Γκαντς, επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Μπλε-Λευκό, και του Νετανιάχου, επικεφαλής του δεξιού κόμματος Λικούντ, οι οποίοι έπειτα από 16 μήνες μιας άνευ προηγουμένου πολιτικής κρίσης στην ιστορία του Ισραήλ, συμφώνησαν την Δευτέρα για τον σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας.

Σύμφωνα με την συμφωνία, η κυβέρνηση αυτή έκτακτης ανάγκης θα εργαστεί για να αντιμετωπιστεί η επιδημία του νέου κορονοϊού και οι συνέπειές της, κυρίως η ισχυρή αύξηση της ανεργίας.

Η συμφωνία προβλέπει ότι ο Νετανιάχου, η δίκη του οποίου για διαφθορά αναβλήθηκε λόγω της κρίσης, θα είναι πρωθυπουργός για τους 18 πρώτους μήνες, μετά τους οποίους θα αντικατασταθεί από τον Γκαντς. Επίσης προβλέπει κυβέρνηση 36 υπουργών, το πιο πολυάριθμο υπουργικό συμβούλιο στην ιστορία του Ισραήλ.

Στις 19 Απριλίου, χιλιάδες Ισραηλινοί είχαν και πάλι διαδηλώσει στο Τελ Αβίβ για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην σύναψη μιας συμφωνίας του Γκαντς με τον Νετανιάχου.

"Αν είναι μια καλή απόφαση ή όχι, αυτό μόνον η Ιστορία θα το κρίνει", υπογράμμισε την Παρασκευή σε μήνυμά του στο Facebook ο Μπένι Γκαντς, στο οποίο προσέθεσε ότι πρόκειται σύμφωνα με τον ίδιο για μια "υπεύθυνη και λογική ενέργεια" "παρά το τίμημα" που έχει.