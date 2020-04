Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: θρήνος για 58χρονη

Η άτυχη γυναίκα κατέληξε απο επιπλοκές της νόσου.

Ακόμη ένας θάνατος απο κορονοϊό στην Ελλάδα, έγινε γνωστός το πρωί της Κυριακής; αυξάνοντας σε 133 τους νεκρούς στην χώρα.

Πρόκειται για μια 58χρονη, η οποία νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, με πολλά υποκείμενα νοσήματα και η οποία κατέληξε απο επιπλοκές της νόσου.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, έχασαν την ζωή τους ακόμη δύο ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύονταν σε διαφορετικά νοσοκομεία.