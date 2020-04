Πολιτική

ΝΔ: Να πάρει θέση ο κ. Τσίπρας για τις χυδαιότητες του Ηλία Γρηγόρη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ με αναρτήσεις του στο Διαδίκτυο επιτέθηκε στον πρωθυπουργό, στελέχη της κυβέρνησης αλλά και τον κ. Τσιόδρα.

Να λάβει θέση ο Αλέξης Τσίπρας για τις χυδαιότητες του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, Ηλία Γρηγόρη, ζητεί η Νέα Δημοκρατία. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, «ξεπέρασε κάθε όριο χυδαιότητας κατά του πρωθυπουργού, μελών της κυβέρνησης και ανθρώπων που δίνουν στην πρώτη γραμμή τη μάχη κατά του κορονοϊού όπως ο Σ. Τσιόδρας και ο Ν. Χαρδαλιάς».

Καλεί μάλιστα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης «να πάρει θέση και να τον διαγράψει από το κόμμα του. Αν δεν το κάνει, δίνει κάλυψη στις χυδαιότητές του και τις υιοθετεί. Την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τεράστια κρίση και η συντριπτική πλειοψηφία δίνει τη μάχη με υψηλό αίσθημα ευθύνης, κάποιοι σπέρνουν το μίσος και τον διχασμό και προσπαθούν να επαναφέρουν στην πολιτκή ζωή το κλίμα της "πάνω και κάτω πλατείας"», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Χθες, ο Ηλίας Γρηγόρης με αναρτήσεις του στο Διαδίκτυο επιτέθηκε στον πρωθυπουργό, στελέχη της κυβέρνησης αλλά και τον κ. Τσιόδρα με αφορμή την κινητή συναυλία της Άλκηστης Πρωτοψάλτη στους δρόμους της Αθήνας