Προσλήψεις στο ΕΣΥ: τα στοιχεία για το τελευταίο δίμηνο

Δόθηκαν στην δημοσιότητα από τον Βασίλη Κικίλια τα δεδομένα ανά περιφέρεια για γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό.

Στοιχεία για τις προσλήψεις στο ΕΣΥ το τελευταίο δίμηνο έδωσε με δήλωση του, ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. Όπως σημείωσε:

«Αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά, ότι η Ελλάδα έχει κορυφαίο ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της υγείας. Γιατρούς, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς, παραϊατρικό προσωπικό, επιστήμονες και ερευνητές στα εργαστήρια μας.

Τους τελευταίους δύο μήνες, το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει ενισχυθεί με 3.337 προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, ενώ γίνονται καθημερινά εγκρίσεις νέων προσλήψεων, για τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας».

Πιο αναλυτικά, οι προσλήψεις ανά Υγειονομική Περιφέρεια έχουν ως εξής:

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής: 163 ιατροί και 747 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό.

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου: 72 ιατροί και 378 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό.

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας: 29 ιατροί και 384 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό.

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης: 29 ιατροί και 228 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό.

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: 34 ιατροί και 388 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό.

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: 38 ιατροί και 599 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό.

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης: 37 ιατροί και 211 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό.