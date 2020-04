Πολιτισμός

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Το δηλητήριο για την εν κινήσει συναυλία, ας χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς σκοπούς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε η δημοφιλής τραγουδίστρια για την εν κινήσει συναυλία της και όσα πικρόχολα γράφτηκαν για αυτήν από μικρή μερίδα χρηστών των social media.

Μήνυμα σε πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε, σήμερα, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη για τη χθεσινή εν κινήσει συναυλία της.

Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε όσους βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί η πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων «Από τον Δρόμο με αγάπη» και η εν κινήσει συναυλία της στους δρόμους και τις γειτονιές της πρωτεύουσας.

Μέσω ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Άλκηστις Πρωτοψάλτη απαντά και στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας «όσο για το δηλητήριο που έσταξε από κάποιους που δεν “κατάλαβαν” ας χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς σκοπούς» αναφέρει.

Η ανάρτηση που έκανε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη

“Το δικό μου «ευχαριστώ» σε όλους τους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ της πρώτης γραμμής στα νοσοκομεία :Γιατρούς , νοσηλευτές, όλους όσους βοήθησαν και μας στήριξαν για να κρατηθεί η «ζωή μας» αυτές τις μέρες ,στους ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ μου που «άντεξαν» και αντέχουν ... Αυτό το πρωινό τρίωρο σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας ήταν συγκλονιστικό! Ηταν πολύ μεγαλύτερο από εμάς ... και κανείς μας δεν ήταν προετοιμασμένος γι αυτό που έγινε ...Η μουσική προσφέρει ασύλληπτα συναισθήματα συναισθήματα μεγατόνων, που έφυγαν και μας αγκάλιασαν από τα μπαλκόνια ,τις ταράτσες και τις αυλές στις γειτονιές της Αθήνας ...με τραγούδια και δάκρυα χιαστή ...

Ευχαριστώ το Δήμο Αθηναίων και την Τεχνόπολη για την υλοποίηση της ιδέας μου «Απ το δρόμο με αγάπη» Η Αγάπη η πιο σπουδαία λέξη στην εποχή μας!!! Όσο για το δηλητήριο που έσταξε από κάποιους που δεν “κατάλαβαν”ας χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς σκοπούς . Όσον αφορά το σοβαρότατο θέμα των μέτρων στήριξης των καλλιτεχνών και των δικαιούχων της μουσικης ,συνεχιζουμε να το διεκδικούμε μέσω του σωματείου μας και άλλων φορέων .Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε !”