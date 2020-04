Ψηφιακή σύνταξη στο e-mail σε λίγα δευτερόλεπτα

Οικονομία

Τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης των συντάξεων. Ξεκίνησε ήδη η πιλοτική λειτουργία. Πότε θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το σύστημα.

Τέλος στη χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης των συντάξεων βάζει η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, για την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής σύνταξης.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, πρόκειται για μία ιστορική μεταρρύθμιση, καθώς αυτό που προβλέπεται είναι η υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης από τους ασφαλισμένους που ολοκληρώνουν τον εργασιακό βίο τους να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και, συγκεκριμένα, στην ηλεκτρονική υπηρεσία Ψηφιακής Απονομής Σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), καταργώντας κάθε χειρόγραφη αίτηση. Με αυτόν τον τρόπο, οι συντάξεις θα απονέμονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, λύνοντας έτσι ένα χρόνιο πρόβλημα, που ταλάνιζε τους συνταξιούχους.

Σε πρώτη φάση, ξεκίνησε ήδη η πιλοτική λειτουργία της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ», στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται δύο μεγάλες κατηγορίες αποφάσεων συνταξιοδότησης:

α) Οι αποφάσεις μεταβίβασης κύριων συντάξεων, λόγω θανάτου, για τους ασφαλισμένους όλων των τέως ταμείων.

β) Οι αποφάσεις συντάξεων γήρατος τέως ΟΓΑ χωρίς διαδοχική ασφάλιση.

Η έκπληξη της απόφασης είναι ότι η ψηφιακή έκδοση συντάξεων θα αφορά και εκκρεμείς αιτήσεις, από την 1η Ιανουαρίου 2017, όσων ανήκουν στις δύο προαναφερόμενες κατηγορίες. Βέβαια, προϋπόθεση είναι να υποβάλουν εκ νέου την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και θα λάβουν τη σύνταξή τους αυτόματα. Αυτή η διαδικασία αφορά το 40% των εκκρεμών συντάξεων.

Με την απόφαση την οποία υπογράφει ο κ. Βρούτσης, στόχος είναι το 40% των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης να απονέμεται ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται κανένα χειρόγραφο δικαιολογητικό και αυτοπρόσωπη παρουσία, καθώς όλα θα αντλούνται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας. Ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας είναι η απόφαση της απονομής των συντάξεων να στέλνεται με e-mail στο δικαιούχο.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που έχει θέσει το υπουργείο Εργασίας, η έναρξη της πλήρους εφαρμογής του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» προγραμματίζεται για τις 21 Ιουνίου 2020, στην οποία αναμένεται να παρευρεθεί και ο πρωθυπουργός. Τότε, θα απονεμηθούν και οι πρώτες χιλιάδες συντάξεις με ψηφιακό τρόπο.

Φιλοδοξία του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση και του διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) Χρήστου Χάλαρη, είναι, έως το τέλος του έτους, το ποσοστό των νέων συντάξεων που θα απονεμηθούν ψηφιακά, να υπερβεί το 55% και, έως το τέλος του 2021, να αγγίξει το 85%.