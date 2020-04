Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: η άρση προστασίας της α΄ κατοικίας συνιστά έγκλημα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι ζητούν, με κοινή δήλωση, ο Νίκος Παππάς και ο Γιώργος Τσίπρας, με αφορμή την λήξη της παράτασης ισχύος του πλαισίου προστασίας.

«Η άρση προστασίας της α' κατοικίας συνιστά κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά, έμποροι, μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, που πλήττονται από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια καταιγίδα εξώσεων και πλειστηριασμών», αναφέρεται σε κοινή δήλωση του Τομεάρχη Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ και του αναπληρωτή του.

Όπως υποστηρίζουν οι Νίκος Παππάς και Γιώργος Τσίπρας, «η κυβέρνηση παριστάνει ότι διαπραγματεύεται με τους θεσμούς ενόψει της 1ης Μαΐου. Η πραγματικότητα είναι ότι αρνείται να παρατείνει την προστασία της α' κατοικίας και να απαγορεύσει τους πλειστηριασμούς μέχρι το τέλος του 2020. Ότι βιάζεται να ανοίξει τα δικαστήρια με προφανή σκοπό. Ότι ετοιμάζει ένα νέο πτωχευτικό δίκαιο υπό τις οδηγίες των τραπεζών».

«Η πρόταση της Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή για την προστασία της α' κατοικίας, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, είναι μια σοβαρή πρόταση, σε θετική κατεύθυνση. Καλούμε κόμματα, οργανωμένη επιχειρηματικότητα, καταναλωτικές ενώσεις και φορείς δανειοληπτών να συμβάλλουν στο διάλογο που ανοίγει η πρόταση αυτή. Η υγειονομική και η επερχόμενη οικονομική κρίση δεν πρέπει να μετατραπούν σε ευκαιρία για τους λίγους και καταστροφή για τους πολλούς», καταλήγουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.