Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Ο “χάρτης” της πανδημίας στην Ελλάδα (εικόνες)

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων και η μέση ηλικία των θανόντων. Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την πορεία της πανδημίας στην χώρα.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορονοϊό (COVID- 19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ και καταγραφεί μέχρι τις 25 Απριλίου 2020 (ώρα 15:00).

Τα νέα επιβεβαιωμένα εργαστηριακά κρούσματα της νόσου είναι 16. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 2506 (ημερήσια μεταβολή +0.6%), εκ των οποίων 55.5% άνδρες. Δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος ασθενούς με COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 130 θάνατοι. Η μέση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι 74 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 47 (72.3% άνδρες).

Από το σύνολο των 2506 κρουσμάτων, 578 (23.1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, 1174 (46.8%) είναι

σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υπό διερεύνηση.

Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 49 έτη (εύρος 0 έως 102 ετών), ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι 74 έτη (εύρος 35 έως 102ετών).

Αναλυτικά η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: