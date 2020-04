Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε τον γιό του (εικόνες)

Για πολλούς πυροβολισμούς σε βάρος του νεαρού, κάνουν λόγο οι μαρτυρίες. Τι λένε οι πληροφορίες για τις συνθήκες υπο τις οποίες συνέβη το κακό.

Οικογενειακή τραγωδία το μεσημέρι της Κυριακής, στην περιοχή Πυλαιώτικα της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας πατέρας πυροβόλησε έξι φορές τον γιο του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο γιος, ηλικίας περίπου 25 ετών, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, έβγαινε από το σπίτι έπειτα από καυγά και ο πατέρας βγήκε στην πόρτα και τον πυροβόλησε.

Συγκεκριμένα, ο γιος ενεπλάκη σε επεισόδιο με άλλα μέλη της οικογένειας, ενώ ο πατέρας έλειπε έξω. Μόλις ενημερώθηκε ο πατέρας, επέστρεψε και μάλωσε και ο ίδιος με τον γιο του. Τότε πήρε την καραμπίνα και του κατάφερε χτυπήματα με το μοιραίο στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας είχε άλλη μία κόρη, η οποία ζούσε στο ίδιο σπίτι.

Η ΕΛΑΣ έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τον πατέρα, ο οποίος κατά πληροφορίες είναι υδραυλικός.

«Ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί, αλλά ήταν πολύ δυνατοί, σαν ριπές, σαν να ήταν έξι σφαίρες», ανέφερε στο GRTimes.gr κάτοικος της περιοχής.