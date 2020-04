Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Καμπανάκι” από τον ΙΣΑ προς τους πολίτες

Καλεί τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα, καθώς όπως σημειώνει «αρκούν λίγα μόνο 24ωρα για να αυξήσουν δραματικά την επιδημική καμπύλη και τη θνησιμότητα» .

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά από τους πολίτες να εξακολουθήσουν να τηρούν με συνέπεια τα μέτρα περιορισμού κίνησης και κοινωνικής αποστασιοποίησης, καθώς «υπάρχουν ενδείξεις ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει μειωθεί η συμμόρφωση των πολιτών». Ο ΙΣΑ τονίζει ότι η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων πρέπει να γίνει όταν θα το αποφασίσουν οι αρμόδιες αρχές που αξιολογούν τα μαθηματικά μοντέλα για την πορεία της επιδημίας.

Αναφέρει ότι σύμφωνα με μελέτες «αρκούν λίγα μόνο 24ωρα για να αυξήσουν δραματικά την επιδημική καμπύλη και τη θνησιμότητα» και υπογραμμίζει πως «η ετοιμότητα της ελληνικής κυβέρνησης που πήρε εγκαίρως μέτρα έσωσε εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές και ανέδειξε τη χώρα μας παγκοσμίως για την άριστη διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης».

Ο ΙΣΑ επικαλείται «το μοντέλο διαχείρισης του υγειονομικού κινδύνου από την επιδημία που έχει αναπτύξει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με Ινστιτούτα Προηγμένων Σπουδών στην Ιταλία και δείχνει ότι η εφαρμογή των μέτρων ήταν εντελώς απαραίτητη, γιατί καθυστέρηση εφαρμογής αυτών κατά μια, δύο ή εφτά ημέρες, θα συντελούσε σε αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων κατά 20%, 42% και 237% αντίστοιχα, ενώ ακόμα πιο δραματική θα ήταν η εικόνα στο φόρτο των ΜΕΘ, η οποία με καθυστέρηση μιας εβδομάδας θα οδηγούσε σε αύξηση των ασθενών σε ΜΕΘ κατά 400%».

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ «σταδιακά θα πρέπει να γίνει και η άρση των μέτρων» και συντάσσεται με την άποψη των ερευνητών αυτή να γίνεται «διαδοχικά σε διαστήματα δύο εβδομάδων μετά από παρακολούθηση της εξέλιξης της διασποράς στον πληθυσμό και με τη χρήση διαγνωστικών τεστ».

«Η διαδικασία άρσης πρέπει να είναι αργή και σταδιακή σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα που δείχνουν ότι μερικά μόνο 24ωρα είναι καθοριστικά για την εξέλιξη της επιδημίας και τον αριθμό των θανάτων. Πρέπει και ο ίδιος ο πολίτης να το κατανοήσει να μην είναι βιαστικός και να συνεχίσει να δείχνει υπομονή και υπευθυνότητα», σχολίασε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης.