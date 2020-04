Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Μεταβολή των συνθηκών αναμένεται σε πολλές περιοχές της χώρας. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Την Δευτέρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, τοπικά στα πελάγη έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Οδηγίες για τους αγρότες

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, στις πρώιμες περιοχές, η πτήση των ακμαίων της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρύτη βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι προνύμφες τρέφονται στα άνθη της ελιάς. Για τη φυτοπροστασία της ελιάς το Περιφερειακό Κέντρο, στις παραλιακές και πρώιμες περιοχές, συνιστά:

Στους ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας μια επέμβαση όταν έχουν ανοίξει το 5-25% των ανθέων και επανάληψη μετά από 7 ημέρες. Στη βιολογική γεωργία το έντομο αντιμετωπίζεται κατά κανόνα στην ανθόβια γενιά με σκευάσματα του βακίλου της Θουριγγίας. Στόχος είναι να μειωθεί ο πληθυσμός της επόμενης γενιάς που οι προνύμφες εισέρχονται γρήγορα στο εσωτερικό των καρπών και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί βάκιλος για την καταπολέμησή τους.

Στους ελαιώνες συμβατικής καλλιέργειας με μειωμένη ανθοφορία (μικρότερη του 50% της κανονικής) μια επέμβαση στην έναρξη της άνθισης. Στους ελαιώνες με πλούσια ή ικανοποιητική ανθοφορία δε χρειάζεται να γίνει καμία επέμβαση καθώς ποσοστό 5% των ανθέων δίνει μια ικανοποιητική καρπόδεση.

Στην περίοδο της άνθισης, προτείνει τη χρήση σκευασμάτων του βακίλου ή άλλου εκλεκτικού εγκεκριμένου σκευάσματος που να μην διαταράσσει τα ωφέλιμα έντομα (επικονιαστές, παράσιτα, αρπακτικά) που δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

