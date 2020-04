Πολιτική

Ηλίας Γρηγόρης: Εκτός ΣΥΡΙΖΑ μετά τον σάλο για την επίθεση κατά Μητσοτάκη-Τσιόδρα

Παραιτήθηκε από το κόμμα το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μετά τον σάλο με τις αναρτήσεις του. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας.

Εκτός του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαϊα έθεσε τον εαυτό του ο Ηλίας Γρηγόρης μετά το σάλο που ξέσπασε εξαιτίας αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά της κυβέρνησης.



Με δήλωσή του σε τοπική ιστοσελίδα, ο Ηλίας Γρηγόρης είπε: «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη των όποιων παρορμητικών και αδόκιμων εκφράσεών που χρησιμοποίησα στην ανάρτησή μου, μεταξύ φίλων στο facebook. Ουδέποτε στο δημόσιο λόγο μου τόσα χρόνια συνηθίζω να εκφέρω τις πολιτικές μου διαφωνίες με τέτοιες εκφράσεις. Δεν κρύφτηκα ποτέ, ούτε κρύβομαι πίσω από κομματικές ταυτότητες και δεν έχω απαίτηση να ανλαμβάνει τις ευθύνες μου ο κομματικός μου χώρος, τον οποίο σέβομαι και υπηρετώ τόσα χρόνια. Γι αυτό ζήτησα την αναστολή της κομματικής μου ιδιότητας, αίτημα που έγινε αποδεκτό».



Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ



«Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει με τις προσωπικές αναρτήσεις του Ηλία Γρηγόρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις οποίες αποδοκιμάζουμε για το ύφος και τους αδόκιμους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούνται, δηλώνουμε: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τις θέσεις της μέσα από το Γραφείο Τύπου και την επίσημη σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι από τις προσωπικές αναρτήσεις μελών και στελεχών. Έχουμε επιλέξει να ασκούμε πολιτική κριτική κινούμενοι πάντα μέσα στο πλαίσιο των αρχών και αξιών που διακρίνουν το χώρο μας. Εξάλλου, ο Ηλίας Γρηγόρης με προσωπική του δήλωση στα ΜΜΕ έχει αναλάβει την ευθύνη των αναρτήσεων του».