Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τέταρτος νεκρός από την κλινική “Ταξιάρχαι”

Προβληματισμός από το νέο θύμα της πανδημίας, που είχε νοσηλευθεί στην κλινική στο Περιστέρι.

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χτυπημένος από τον κορονοϊό, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων από την πανδημία στη χώρα μας, σε 134.

Πρόκειται για έναν άντρα 60 ετών, ο οποίος κατέληξε στο Νοσοκομείο "Νίμιτς", προερχόμενος όμως από την κλινική «Ταξιάρχαι». Πρόκειται για τον τέταρτο νεκρό από κορονοϊό που είχε νοσηλευθεί στη συγκεκριμένη κλινική.

Ο άτυχος άνδρας εμφάνισε πνευμονία και σηπτικό σοκ λόγω covid-19.