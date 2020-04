Κοινωνία

Δικαστές Ελεγκτικού Συνεδρίου: επιφυλάξεις για την παράταση του δικαστικού έτους

Τι επικαλούνται οι Δικαστές στην ανακοίνωση που εξέδωσαν για τη σχετική νομοθετική ρύθμιση...

Σοβαρές επιφυλάξεις για το εάν η παράταση του δικαστικού έτους θα επιταχύνει την απονομή της Δικαιοσύνης εκφράζουν οι Δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αφού τονίζουν ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί ο σκοπός της νομοθετικής ρύθμισης, διατυπώνουν την εκτίμηση ότι η κατά ένα μήνα μείωση των δικαστικών διακοπών που τους επέτρεπε να δημοσιεύουν περισσότερες αποφάσεις, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της δικαστικής ύλης.

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρει συγκεκριμένα:

«Με το άρθρο 18 του ψηφισθέντος από τη Βουλή στις 24.4.2020 σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας προβλέπεται ότι «οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, αρχίζουν τη 16η Ιουλίου 2020 και λήγουν την 31η Αυγούστου 2020».

Οι δικαστικοί λειτουργοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναλογιζόμενοι τις επιπτώσεις της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, δηλώνουν με αίσθημα ευθύνης ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί ο σκοπός της νομοθετικής αυτής ρύθμισης.

Οφείλουμε, όμως, να επισημάνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα της μερικής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων:

α) οι δικαστικοί σχηματισμοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου διεκπεραίωσαν επιτυχώς και απρόσκοπτα τις καίριες για το δημόσιο συμφέρον και τις δημόσιες επενδύσεις αρμοδιότητές τους και, ειδικότερα, αυτές που αφορούσαν στον έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας και στην εκδίκαση υποθέσεων με επιτακτικό και επείγοντα χαρακτήρα,

β) συντάχθηκαν και δημοσιεύτηκαν δεκάδες δικαστικές αποφάσεις,

γ) σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, κατά τις οποίες δεν διεξάγονταν δίκες από τα δικαστήρια για διάφορους λόγους, δεν έλαβε χώρα παρόμοια ρύθμιση και

δ) οι δικαστικές διακοπές αποτελούν για τους δικαστικούς λειτουργούς, κατά το μεγαλύτερο χρονικό τους διάστημα, χρόνο ενεργού υπηρεσίας και σύνταξης σχεδίων αποφάσεων, προς μείωση του όγκου των υποθέσεων που συσσωρεύονται κατά τους υπόλοιπους μήνες του δικαστικού έτους.

Για τους λόγους αυτούς, παρά τον έκτακτο και εξαιρετικό χαρακτήρα της ρύθμισης, ως δικαστικοί λειτουργοί που επιθυμούμε και εμείς την αποτελεσματική, ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα αυτής της ρύθμισης, διότι η μείωση του χρόνου των «δικαστικών διακοπών» μετά βεβαιότητος δεν θα επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, δηλαδή την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, αλλά αντιθέτως, δεδομένης, μεταξύ άλλων, της αύξησης της δικαστικής ύλης, θα προκληθεί συνεπεία αυτής επιβράδυνση στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων.»