Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: τέσσερα απλά ερωτήματα για τον Βρούτση που… παραμένει Υπουργός

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή επίθεση τόσο στον Υπουργό Εργασίας, όσο και στον Πρωθυπουργό, εξαπολύει η αξιωματική αντιπολίτευση σχετικά με τα ΚΕΚ.

O ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, θέτει «τέσσερα απλά ερωτήματα για τον κ. Βρούτση που παραμένει υπουργός».

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, «ο κ. Βρούτσης πιάστηκε να ζημιώνει το Δημόσιο, δίνοντας 85 εκατ. ευρώ σε συνεργάτες του, ημέτερους και κολλητούς της ΝΔ και ο κ. Μητσοτάκης τον διατηρεί στη θέση του, σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης ,ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα εξής.

«Μιας και παραμένει λοιπόν Υπουργός, οφείλει άμεσα να απαντήσει σε τέσσερα ερωτήματα:

1. Επειδή ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να κρύβεται, περιμένουμε ακόμα απάντηση από τον λαλίστατο κ. Βρούτση: Τη δουλειά με τις επτά πλατφόρμες την έστησε μόνος του ή σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου και τον κ. Μητσοτάκη;

2. Για ποιο λόγο διατυμπανίζει δεξιά και αριστερά ότι δεν πρόκειται να αποπεμφθεί αφού αυτά που υπέγραψε τα είχε λάβει από το Μέγαρο Μαξίμου; Μήπως εκβιάζει επειδή το σχέδιο με τα ΚΕΚ δεν ήταν δικό του αλλά του πρωθυπουργικού γραφείου;

3. Μπορεί να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν οι δύο από τις επτά πλατφόρμες των ΚΕΚ να στήθηκαν μία μέρα μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού;

4. Προφανώς, ο κ. Μητσοτάκης δεν τον αποπέμπει γιατί έχει λερωμένη την φωλιά του για το σκάνδαλο με τα ΚΕΚ. Ο ίδιος δεν έχει την ευθιξία να παραιτηθεί και να εξαφανιστεί;».