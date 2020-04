Αθλητικά

Πέθανε ο Γιώργος Κουκουλάκης

Έφυγε από τη ζωή μια από τις εμβληματικές μορφές της ελληνικής διαιτησίας.

Πέθανε αιφνιδιαστικά, σε ηλικία 76 ετών από ανακοπή καρδιάς, ο παλαίμαχος διεθνής διαιτητής Γιώργος Κουκουλάκης, πατέρας του επίσης διεθνή ρέφερι και υπεύθυνου εκπαίδευσης στο VAR, Mιχάλη Κουκουλάκη.

Ο Γιώργος Κουκουλάκης υπήρξε καθηγητής διαιτησίας, πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών ποδοσφαίρου Ηρακλείου και μέλος της Επιτροπής διαιτησίας της ΕΠΟ. Το Δ.Σ. της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το θάνατο του Γιώργου Κουκουλάκη, όπως και ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ε.Π.Σ., «ήταν ένας άνθρωπος «με τεράστια προσφορά στην ηρακλειώτικη και κατ’ επέκταση στην ελληνική διαιτησία την οποία υπηρέτησε από πολλές θέσεις. Τόσο εν ενεργεία διαιτητής, όπου μάλιστα ήταν ο πρώτος κρητικός διαιτητής ο οποίος χρίστηκε διεθνής με σήμα FIFA όσο και μετά το τέλος της διαιτητικής του πορείας στα γήπεδα».

Συλλυπητήρια εξέφρασε και η ΕΠΟ, «Ο εκλιπών υπηρέτησε με πάθος και προσήλωση επί δεκαετίες το Ελληνικό Ποδόσφαιρο και τη Διαιτησία, ως διεθνής διαιτητής, παρατηρητής και μέλος της Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο., ενώ διετέλεσε επί σειρά ετών και πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ηρακλείου.

Ήταν μια από τις κορυφαίες και πλέον εμβληματικές μορφές που ανέδειξε η Ελληνική Διαιτησία και με τις ικανότητες και την ακέραια προσωπικότητά του άφησε πολύτιμη κληρονομιά για την πορεία της στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Αιωνία του η μνήμη».