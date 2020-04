Οικονομία

Μακροχρόνια άνεργοι: Ξεκινά η καταβολή των 400 ευρώ

Ποιοι είναι δικαιούχοι. Πως θα γίνεται η καταβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς...

Από αύριο ξεκινά η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους, όπως δήλωσε ο διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Η αυτόματη καταβολή των 400 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα γίνεται, μετά την επιβεβαίωση ή την καταχώριση των στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) των δικαιούχων, που θα ολοκληρωθεί στις 3 Μαΐου.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο ΟΑΕΔ, οι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ υπολογίζονται σε 168.000 μακροχρόνια ανέργους.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που απέκτησαν την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου. Δηλαδή, ξεπέρασαν τους 12 μήνες συνεχούς εγγεγραμμένης ανεργίας, κατά το διάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και τις 16 Απριλίου 2020, παραμένουν άνεργοι έως και τις 16 Απριλίου 2020 (ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ) και δεν έλαβαν το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ:

Οι περίπου 90.000 δικαιούχοι που έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ από προηγούμενες συναλλαγές, (όπως επιδοτήσεις, παροχές, βοηθήματα, συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, κλπ), θα μπορούν είτε να επιβεβαιώσουν το ΙΒΑΝ είτε να καταχωρίσουν νέο ΙΒΑΝ, μέχρι και την Κυριακή 3 Μαΐου. Εάν δεν προβούν σε καμία ενέργεια, τα 400 ευρώ θα καταβληθούν, μετά τις 3 Μαΐου, στο ΙΒΑΝ που είναι ήδη καταχωρισμένο στον ΟΑΕΔ.

Οι περίπου 78.000 δικαιούχοι που δεν έχουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) καταχωρισμένα στον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους, μέχρι και την Κυριακή 3 Μαΐου. Εάν δεν προβούν σε καμία ενέργεια, τα 400 ευρώ δεν μπορούν να καταβληθούν.