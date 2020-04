Κόσμος

Κορονοϊός: τα παιδιά στην Ισπανία βγήκαν από το σπίτι μετά από 6 εβδομάδες!

Η ισπανική κυβέρνηση έχει επιβάλλει μια από τοις αυστηρότερες καραντίνες παγκοσμίως.

Πεζή και με ποδήλατα, σκέιτμπορντ και πατίνια, οι μικροί Ισπανοί βγήκαν επιτέλους σήμερα από τα σπίτια τους για πρώτη φορά έπειτα από έξι εβδομάδες ζωής σ' ένα από τα αυστηρότερα lockdown στην Ευρώπη.

Η χαλάρωση ήρθε καθώς η Ισπανία, η οποία είναι μία από τις χώρες που έχουν πληγεί χειρότερα από την παγκόσμια επιδημία Covid-19, κατέγραψε τη χαμηλότερη ημερήσια αύξηση θανάτων από τον κορονοϊό εδώ και πάνω από έναν μήνα.

Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών επετράπη να βγουν έξω για πρώτη φορά από τις 14 Μαρτίου που η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επέβαλε μια παύση στη δημόσια ζωή και την οικονομική δραστηριότητα. Παιδιά που φορούσαν προστατευτικές μάσκες έκαναν σήμερα βόλτες στους δρόμους της Μαδρίτης.

Η 9χρονη Λουσία Ιμπάνιεθ, η οποία βγήκε για έναν περίπατο με τη μητέρα της, είπε πως στη διάρκεια του lockdown της έλειψαν οι δρόμοι και τα πάρκα και «το να αισθάνεσαι τον αέρα στο πρόσωπό σου».

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα μου έλειπε το σχολείο, όμως μου έλειψε πραγματικά», πρόσθεσε.

Στα παιδιά επιτρέπεται καθημερινά μία ώρα υπαίθριας δραστηριότητας υπό επίβλεψη από τις 9 π.μ. μέχρι τις 9 μ.μ., κατά την οποία είναι υποχρεωμένα να παραμένουν σε απόσταση μέχρι ενός χιλιομέτρου από το σπίτι τους.

Οι ενήλικες μπορούν να συνοδεύουν έως τρία παιδιά, τα οποία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν παιδικές χαρές ούτε να μοιράζονται παιγνίδια, και πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες για κοινωνική απόσταση παραμένοντας σε απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρων από άλλους ανθρώπους. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

"Για να σας πω την αλήθεια, για μένα ο χρόνος πέταξε, δεν αισθάνθηκα καθόλου πως πέρασε πολύς καιρός. Παίξαμε πολύ, δεν μας έλειψε τίποτα, δόξα τω Θεώ, δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε", λέει η Ταμάρα Ρομέρο, που σήμερα το πρωί έβγαλε έξω τους δύο γιους της με τα πατίνια τους.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα πως ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων που συνδέονται με τον κορονοϊό μειώθηκε στην Ισπανία στο χαμηλότερο επίπεδο σε διάστημα ενός μήνα, καθώς τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν 288 θάνατοι.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων αυξήθηκε έτσι στους 23.190, από 22.902 μια μέρα πριν.