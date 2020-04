Κοινωνία

Κορονοϊός - αεροδρόμιο Φρανκφούρτης: εγκλωβισμένος επί 5 ημέρες Έλληνας ταξιδιώτης (βίντεο)

Περιπέτεια που παραπέμπει στην ταινία “The Terminal” με πρωταγωνιστή τον Τομ Χάνκς...

Την κατάσταση που βιώνει τις τελευταίες 5 ημέρες εγκλωβισμένος στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης εξιστορεί μέσα από ένα βίντεο ο Νεοσμυρνιώτης Αλέξανδρος Μαντιδάκης.

Σε μια περιπέτεια που παραπέμπει στην ταινία "The Terminal" με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς, όπου ο πρωταγωνιστής εγκλωβίζεται και διαμένει στο αεροδρόμιο , βέβαια για τελείως διαφορετικούς λόγους.

Όπως λέει ο Αλέξανδρος Μαντιδάκης στο βίντεο που δημοσίευσε το neasmyrnilive.gr, η δική του περιπέτεια του ξεκίνησε όταν ερχόμενος από το Τορόντο του Καναδά με τελικό προορισμό την Φινλανδία, όπου διαμένει η μητέρα το, καθηλώθηκε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης καθώς του απαγορεύτηκε το ταξίδι.

Ως εκ τούτο έπρεπε να επιστρέψει στην Αθήνα. Όμως η πρώτη διαθέσιμη πτήση είναι στις 2 Μαΐου, η οποία δεν είναι και δεδομένη...