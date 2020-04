Αθλητικά

“Μήλον της Έριδος” ο Μπαπέ

Η σφοδρή επιθυμία της Ρεάλ, η «σφήνα» από Κλοπ και οι προθέσεις της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Ρεάλ έχει εδώ και πολύ καιρό στα μεταγραφικά πλάνα της τον Κιλιάν Μπαπέ, στοχεύοντας στη δημιουργία μίας νέας φουρνιάς «γκαλάκτικος», ωστόσο καταπώς φαίνεται έχει αποκτήσει ανταγωνισμό για τον Γάλλο σούπερ σταρ. Και μάλιστα, πολύ έντονο από την πλευρά της Λίβερπουλ.

Τα δημοσιεύματα των τελευταίων δύο εβδομάδων, περί «ζωηρού» ενδιαφέροντος των «κόκκινων» για τον Μπαπέ, φαίνεται πως έχουν πλέον μεγάλη βάση, καθώς έχουν αρχίσει να γίνονται και κινήσεις από την πλευρά της Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, ο Γιούργκεν Κλοπ επικοινώνησε με τον πατέρα του 21χρονου επιθετικού, Βιλφρίντ Μπαπέ, προκειμένου να αποκτήσει μία εικόνα για την κατάσταση και τις προθέσεις του Γάλλου άσου για το μέλλον του στην Παρί Σεν Ζερμέν και το κατά πόσο θα τον ενδιέφερε να συνεχίσει την καριέρα του στον αγγλικό σύλλογο, παρά το γεγονός ότι η Λίβερπουλ δεν διαθέτει το ίδιο... πορτοφόλι και την οικονομική δυνατότητα που έχουν ομάδες όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Γιουβέντους.

Οι φήμες για το μέλλον του Μπαπέ έγιναν ακόμη πιο έντονες τις τελευταίες ημέρες, μετά τη «διαρροή» από την πλευρά του αθλητικού διευθυντή της Παρί, Λεονάρντο, πως προτιμάει να αφήσει να φύγει ελεύθερος ο Μπαπέ το καλοκαίρι του 2022 -εφόσον βεβαίως δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του- παρά να τον πουλήσει αυτό το καλοκαίρι.

Η Παρί είναι διατεθειμένη -παρά τα οικονομικά προβλήματα που θα δημιουργήσει συνολικά στο ποδόσφαιρο η πανδημία του κορονοϊού- να προσφέρει στον Μπαπέ, ένα νέο «χρυσό» συμβόλαιο, αντίστοιχο με αυτό που απολαμβάνει ο Νεϊμάρ (άνω των 30 εκατ. ευρώ καθαρά σε ετήσια βάση).

Εάν, ωστόσο, επιμείνει στις αρνητικές απαντήσεις στην προοπτική επέκτασης της συνεργασίας τους, τα γαλλικά media θεωρούν πως το μεθεπόμενο καλοκαίρι (2021), η πώλησή του θα είναι πλέον μονόδρομος για την Παρί.