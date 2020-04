Κόσμος

Κορονοϊός: “μηδένισε” τα κρούσματα η Μάλτα

Πως η χώρα, με πληθυσμό περίπου μισού εκατομμυρίου, έφτασε σε αυτό το επίτευγμα...

Η Μάλτα -για πρώτη φορά αφότου ξέσπασε η υγειονομική κρίση - δεν είχε κανένα νέο κρούσμα κορoνοϊού το τελευταίο 24ωρο. Τις επόμενες ημέρες θα αρχίσει να χαλαρώνει μερικούς από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν για να συγκρατηθεί ο covid-19, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Κρις Φιρν. Η Μάλτα επαινέθηκε από τον ΠΟΥ επειδή ανέπτυξε από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα διαγνωστικών τεστ και ιχνηλάτησης επαφών.

«Αποφάσεις για την άρση μέτρων θα ληφθούν με βάση την επιστήμη και τους αριθμούς», δήλωσε ο Κρισ Φιρν σε συνέντευξη Τύπου.

Η Μάλτα, με πληθυσμό περίπου μισού εκατομμυρίου, εντόπισε το πρώτο κρούσμα Covid-19 στις 7 Μαρτίου και έκτοτε έχει αναφέρει σχεδόν 450 κρούσματα. Τέσσερις ηλικιωμένοι ασθενείς με ιατρικές επιπλοκές απεβίωσαν.

Η χώρα έκλεισε τα σχολεία, απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις άνω των τριών ατόμων, έκλεισε το αεροδρόμιο και τα μη απαραίτητα καταστήματα, όμως δεν επέβαλε πλήρες lockdown και τα εργοστάσια, τα εργοτάξια και οι παραλίες παρέμειναν ανοικτά.

Η Μάλτα επαινέθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας επειδή ανέπτυξε από τα πιο εκτεταμένα δίκτυα διαγνωστικών τεστ και ιχνηλάτησης επαφών. Μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν πως, με μέσο όρο 38,74 τεστ ανά 1.000 ανθρώπους, η Μάλτα έρχεται μόλις τρίτη στα διαγνωστικά τεστ, μετά το Λουξεμβούργο και την Ισλανδία.

Ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων είχε μειωθεί τις τελευταίες ημέρες σε μονοψήφιους αριθμούς πριν φθάσει στο μηδέν.

«Πρέπει τώρα να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μετατρέψουμε οποιαδήποτε νέο κύμα σε ελαφρό κυματισμό», δήλωσε ο Φιρν.