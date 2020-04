Αθλητικά

Ολυμπιακός: δημοσιεύματα για το συμβόλαιο του Μάρτινς

Φουντώνουν οι φήμες για το μέλλον του Πορτογάλου τεχνικού στο λιμάνι.

Προφορική συμφωνία Ολυμπιακού και Πέδρο Μαρτίνς για συνέχεια της κοινής πορείας τους, αποκαλύπτει η πορτογαλική εφημερίδα «O Jogo».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μονοετή επέκταση της συνεργασίας τους, με τις μεικτές απολαβές του «ερυθρόλευκου» προπονητή να φτάνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

«Ο Ολυμπιακός προχώρησε τις διαπραγματεύσεις με τον Μαρτίνς, λόγω της καλής δουλειάς του αυτά τα σχεδόν δύο χρόνια που είναι στην Ελλάδα», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.