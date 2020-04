Κόσμος

Κορονοϊός: εντυπωσιακή μείωση του ημερήσιου αριθμού θυμάτων στην Ιταλία!

Την ώρα που τα επιβεβαιωμένα κρούσματα πλησιάζουν τις 200.000 οι Ιταλοί ετοιμάζονται για να περάσουν σταδιακά στην κανονικότητα.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 197.675. Οι νεκροί έφτασαν τους 26.644 Παράλληλα, 64.928 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 195.351 και είχαν χάσει την ζωή τους 26.384 άνθρωποι ενώ 63.120 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 260 άνθρωποι και καταγράφηκαν 2.324 νέα κρούσματα. 1.808 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

2.009 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 21.372 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 82.722 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο περιορίζεται ελαφρά (33 λιγότερα κρούσματα) ενώ, παράλληλα, καταγράφεται εντυπωσιακή μείωση των νεκρών: πρόκειται για τον χαμηλότερο αριθμό από την αρχή της πανδημίας. Σύμφωνα με την Ιταλική Πολιτική Προστασία έχασαν την ζωή τους 155 λιγότεροι άνθρωποι σε σχέση με το προηγούμενο εικοσιτετράωρο. Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για 23η ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία.

Ο συνολικός αριθμός των ιαθέντων περιορίζεται κατά 814 ανθρώπους σε σχέση με το προηγούμενο εικοσιτετράωρο. Υπάρχει ουσιαστική αισιοδοξία από μέρους των αρμόδιων αρχών, από την στιγμή που έχει αυξηθεί και ο συνολικός αριθμός των καθημερινών τεστ για την ανίχνευση του ιού. Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, τέλος, σήμερα το βράδυ αναμένεται να αναφερθεί, σε τηλεοπτικό μήνυμά του, στην πρόοδο που επιτελείται στην καταπολέμηση του ιού και στην προσπάθεια σταδιακής επιστροφής στην καθημερινότητα και την επίσημη έναρξης της «δεύτερης φάσης», της λεγόμενης «συνύπαρξης με τον ιό», από τις 4 Μαΐου.