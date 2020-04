Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ολλανδία: μολύνθηκαν βιζόν σε εκτροφεία

Προβληματισμός για τα ζώα που ειναι δεκτικά στον ιό. Τι λένε οι ειδικοί.

Οι αρχές απέκλεισαν δύο εκτροφεία βιζόν στη νότια Ολλανδία, την Κυριακή, αφού διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από τα ζώα ήταν θετικά στον κορονοϊό και πιθανότατα μολύνθηκαν αφού ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους. «Τα βιζόν παρουσίασαν συμπτώματα μόλυνσης, όπως δυσκολία στην αναπνοή», ανέφερε το υπουργείο Γεωργίας σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι τα μικρά θηλαστικά έπασχαν από την ασθένεια Covid-19.

Τα εκτροφεία αυτά βρίσκονται στις κωμοπόλεις Γκέρμετ-Μπάκελ και Λάαρμπεκ, στα ανατολικά της Αϊντχόβεν, στη Βόρεια Βραβάντη, μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Στην Ολλανδία τα κρούσματα σε ανθρώπους ανέρχονται στα 37.000 και οι νεκροί ξεπερνούν τους 4.400.

«Πολλοί εργαζόμενοι στο εκτροφείο εμφάνιζαν συμπτώματα του κορονοϊού, πιστεύουμε επομένως ότι τον μετέδωσαν στα ζώα», πρόσθεσε το υπουργείο, διευκρινίζοντας ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι τα ζώα συντροφιάς ή τα ζώα εκτροφής παίζουν κάποιον ρόλο στην εξάπλωση του ιού». Υπάρχουν όμως πολλά κρούσματα που δείχνουν ότι τα βιζόν, όπως και οι νυφίτσες «είναι δεκτικά στον ιό».

Η υπουργός Γεωργίας Καρόλα Σούτεν διέταξε να κλείσει ένας δρόμος που περνάει κοντά από τα δύο εκτροφεία και συμβούλευσε τους πολίτες να μην τα πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 400 μέτρων. Οι εκτροφείς θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρχές για τυχόν αναπνευστικά προβλήματα που παρουσιάζουν τα ζώα ή για αύξηση του αριθμού των βιζόν που πέθαναν. Η πιθανότητα να μεταδώσουν τον ιό σε ανθρώπους ή σε άλλα ζώα είναι «ελάχιστη», πρόσθεσε. Παράλληλα, απαγορεύτηκε η μεταφορά των ζώων και της κοπριάς τους σε άλλες περιοχές ενώ το υπουργείο παρακολουθεί την κατάσταση προσεκτικά, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τον αέρα και το έδαφος.

Η εκτροφή βιζόν για τη γούνα τους είναι μια δραστηριότητα πολύ αμφιλεγόμενη στην Ολλανδία. Το 2016 το ανώτατο δικαστήριο της χώρας διέταξε να κλείσουν οι φάρμες αυτές μέχρι το 2024.

Ο νέος κορoνοϊός έχει εντοπιστεί σε ορισμένα ζώα συντροφιάς και ζωολογικούς κήπους.