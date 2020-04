Πολιτική

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Τρεις πυλώνες στο σχέδιο για άρση της καραντίνας

Ανά 15νθήμερο η αλλαγή των φάσεων. Περισσότεροι από 200.000 εργαζόμενοι γυρίζουν για δουλειά στις 4 Μαΐου. Τι θα ισχύσει για κομμωτήρια, μέσα μεταφοράς και ναούς.

Πάνω από 220.000 εργαζόμενοι θα προσέλθουν στις δουλειές τους στις 4 Μαΐου, να γίνει δεκτή η πρόταση που επεξεργάζονται το Μέγαρο Μαξίμου και οι λοιμωξιολόγοι . Την τελική μορφή του σχεδίου θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός με διάγγελμα την ερχόμενη Τρίτη. Η πρώτη φάση των αλλαγών Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει 3 βασικούς πυλώνες, που θα εξελιχθούν ανά 15 ημέρες με κατάληξη την 29η Ιουνίου. Αφορούν: Λιανεμπόριο (που ξεκινά στις 4 Μαΐου) , (όπως και η) ατομική άθληση, καθώς και σχολεία (με την Γ λυκείου να επιστρέφει μέσα Μαΐου) Ακολούθως κάθε υπουργείο θα εξειδικεύσει τα μέτρα. Στις αρχές Μαΐου, προτείνεται η έναρξη με περιορισμούς λιανεμπορίου, πλην πολυκαστημάτων, κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής, ΚΤΕΟ. Π.χ στα κομμωτήρια που προβλέπεται κοσμοσυρροή θα υπάρχουν: Πολυθρόνες ανά 2 μέτρα

Θα επιτρέπονται 4 άτομα σε περίπτωση 20 τ.μ κυρίως χώρου.

Από 20τ.μ έως 100 τμ θα επιτρέπεται ακόμα 1 άτομο για κάθε 10 τ.μ Στα ασανσέρ προτείνεται χρήση από το 40% του επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων , και μόνον αν δεν υπάρχουν κυλιόμενες σκάλες. Στόχος του σχεδίου είναι να τονωθεί η αγορά , αλλά και μειωθούν οι δικαιούχοι των 800 ευρώ και να ελαφρυνθεί ο προϋπολογισμός , αφού η κυβέρνηση ούτως ή άλλως σχεδιάζει να τους περιορίσει για τον Μάιο: Στα μέσα Μαΐου ξεκινούν η Γ’ τάξη του Λυκείου και ανοίγει η εστίαση μόνο σε υπαίθριο χώρο Εστιατόρια, catering , καφετέριες, υπαίθριο εμπόριο, καταστήματα τατουάζ (σε εστιατόρια και καφέ) Απόσταση 2 μέτρων ανά τραπέζι με όριο 4 άτομα 1 πελάτης ανά 5 τμ κύριου χώρου Η δεύτερη φάση Η δεύτερη φάση αφορά τον κύριο όγκο των καταστημάτων και επιχειρήσεων με 250.000 εργαζόμενους. Η κυβέρνηση από αρχές Μαΐου δίνει τη δυνατότητα στις πληττόμενες επιχειρήσεις να λαμβάνουν δάνεια από τις τράπεζες ύψους έως το 25% του τζίρου τους με κρατική εγγύηση του 80% του ποσού. Η τρίτη φάση Τον Ιούνιο, σε δυο στάδια ως τις 29 Ιουνίου , αν όλα έχουν πάει καλά προτείνεται το ευρύτερο άνοιγμα δραστηριοτήτων. Δηλαδή: Πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα

Εστιατόρια και καφέ με εσωτερικούς χώρους

Γυμναστήρια και κινηματογράφοι Οι κανόνες θα είναι αυστηροί. Π.χ Στα γυμναστήρια θα πρέπει να υπάρχει απόσταση 2 μέτρων και 1 άτομο ανά 10 τμ Στους κινηματογράφους πληρότητα έως 40% και έως 2 θέσεις σε επαφή. Είναι προφανές πως η εφαρμογή των μέτρων θα πρέπει να είναι αυστηρή , καθώς θα γίνονται εκτεταμένοι έλεγχοι και θα πέφτουν εξοντωτικά πρόστιμα για κάθε παράβαση. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Από αρχές Μαΐου όμως θα υπάρξουν αλλαγές και στα ΜΜΜ καθώς θα αρχίσει να μετακινείται ένας όγκος συνολικά 840.000 εργαζομένων. Περαν των μασκών και άλλων μέτρων υγιεινής προτείνεται η αλλαγή στο ωράριο προσέλευσης των υπαλλήλων από τις 07-10 το πρωί ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός. Επιστολή Ιερώνυμου σε Κεραμέως Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με επιστολή του στην υπουργό Παιδείας ζητεί το άνοιγμα των εκκλησιών , με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας που επιβάλλονται, ενόψει της ενεργοποίησης του σχεδίου άρσης των περιορισμών .